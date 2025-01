„Dexter: Original Sin“ Folge 5: Alle Episoden & Starttermine

Dexter ist zurück – aber in der Vergangenheit. Die Prequel-Serie kommt mehr als 10 Jahre nach dem Original und soll einiges wieder gut machen. Wann „Dexter: Original Sin“ Episode 5 erscheint, erfahrt ihr hier.

„Dexter: Original Sin“ Episode 5: Wann kommt die neue Episode?

Nach dem für viele Fans enttäuschenden Ende der Original-Serie 2013 war es unklar, ob Dexter jemals wieder zurückkehren würde. Offene Handlungsstränge und der Qualitätsverlust der Geschichte zählt zu den Hauptgründen, weshalb das Finale der Serie eher schlecht aufgenommen wurde.



Doch Dexter ist jetzt wieder da: Das Prequel startete am 13. Dezember 2024 in Deutschland und erscheint seitdem im wöchentlichen Rhythmus. Alle neuen Folgen sind auf Paramount+ oder über den Zusatzkanal des Anbieters bei Amazon Prime Video verfügbar. Folge 5 von „Dexter: Original Sin“ erscheint am 10. Januar 2025. Die neuen Folgen erscheinen im wöchentlichen Turnus immer am Freitag. Alle Episoden findet ihr hier im Überblick:

Folge Titel Starttermin 1 Wie alles anfing ... 13. Dezember 2024 2 Kid in a Candy Store 20. Dezember 2024 3 Miami Vice 27. Dezember 2024 4 Fender Bender 3. Januar 2025 5 F is for Fuck-Up 10. Januar 2025 6 The Joy of Killing 17. Januar 2025 7 The Big Bad Body Problem 24. Januar 2025 8 Business and Pleasure 31. Januar 2025 9 Blood Drive 7. Februar 2025 10 Born this way 14. Februar 2025

Dexter: Original Sin – Trailer Deutsch

Cast und Handlung von „Dexter: Original Sin“

Es ist das Jahr 1991 und Dexter Morgan (Patrick Gibson) ist frisch gebackener Uni-Absolvent und beginnt sein Praktikum bei der Polizei in Miami. Schon in jungen Jahren wird Dexter von seiner dunklen Seite begleitet, die sein Adoptivvater Harry (Christian Slater) versucht, in die richtige Richtung zu leiten. Dexter darf nur Menschen töten, die es laut dem Kodex von Harry verdient haben.



Unschuldige sind somit ausgeschlossen und unter seinen Opfern dürfen sich nur Verbrecher befinden, die der Justiz entkommen sind. Es gibt also keinen Mord ohne Zweck für Dexter.



Neben Patrick Gibson als Dexter und Christian Slater als Harry finden sich folgende Darsteller im Cast:

Molly Brown als Debra Morgan

Christina Milian als María LaGuerta

James Martinez als Angel Batista

Alex Shimizu als Vince Masuka

Reno Wilson als Bobby Watt

Patrick Dempsey als Aaron Spencer

Michael C. Hall als Erzähler von Dexter

