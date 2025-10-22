Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  „Dexter: Resurrection": Alle Folgen im Stream – inklusive Episodenguide

„Dexter: Resurrection“: Alle Folgen im Stream – inklusive Episodenguide

Vladimir Maar
Vladimir Maar,
3 min Lesezeit
Michael C. Hall als Dexter in "Dexter: Resurrection" mit Blut im Gesicht.
Michael C. Hall schlüpft erneut in die Rolle des berüchtigten Serienmörders Dexter Morgan. (© Zach Dilgard / Paramount+ / Bildbearbeitung GIGA)
Dexter ist zurück! Ihr könnt die komplette erste Staffel von „Dexter: Resurrection“ auf Paramount+ streamen.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.„Dexter: Wiederwachen“ Staffel 1: Deutscher Streamingtstart
  2. 2.Alle Folgen und ihre Sendetermine im Überblick
  3. 3.Das erwartet euch in Staffel 1 von „Dexter: Resurrection“

„Dexter: Wiederwachen“ Staffel 1: Deutscher Streamingtstart

Nach den beiden Ablegern „Dexter: New Blood“ (2021, mehr auf Paramount+) und „Dexter: Original Sin“ (2024, mehr auf Paramount+) ist die Geschichte des charismatischen Serienmörders Dexter Morgan – gespielt von Michael C. Hall – noch längst nicht zu Ende erzählt. Mit „Dexter: Resurrection“ (deutsch: Wiedererwachen) folgte die neueste Fortsetzung des erfolgreichen Franchises.

Mit dem 11. Juli 2025 startete „Dexter: Resurrection“ (deutscher Titel: „Dexter: Wiedererwachen“) auf Paramount+. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ging die Serie exklusiv mit den ersten beiden Folgen an den Start. Neue Episoden werden anschließend wöchentlich jeden Freitag veröffentlicht.

Dexter: Resurrection

„Dexter: Resurrection“ im Stream

Streaming-Start: 11.07.2025
Genre: Drama, Krimi

Einen ersten Eindruck von der ersten Staffel „Dexter: Resurrection“ liefert der offizielle Trailer, unserer Kolleg*innen von kino.de.

Dexter Resurrection - Trailer Englisch
Alle Folgen und ihre Sendetermine im Überblick

Die erste Staffel von „Dexter: Resurrection“ umfasst insgesamt zehn Folgen, die an den folgenden Terminen auf Paramount+ veröffentlicht wurden:

Episode

Deutscher Titel (Original)

Originaltitel

Start

1

Ein pochendes Herz

A Beating Heart …

11. Juli 2025

2

Kamerascheu

Camera Shy

11. Juli 2025

3

Befehle vom Rücksitz

Backseat Driver

18. Juli 2025

4

Nennt mich Red

Call me Red

25. Juli 2025

5

Mordgeil

Murder Horny

1. August 2025

6

Katz und Maus

Cats and Mouse

8. August 2025

7

Kurskorrektur

Course Correction

15. August 2025

8

Es geschah im Tötungsraum

The Kill Room Where It Happens

22. August 2925

9

Angel

Touched By An Ángel

29. August 2025

10

Und Gerechtigkeit für alle …

And Justice For All …

5. September 2025

Das erwartet euch in Staffel 1 von „Dexter: Resurrection“

+++Achtung, es folgen Spoiler für „Dexter: New Blood“ und „Dexter: Original Sin“! +++

Wie bereits in der ersten Folge des Prequels „Dexter: Original Sin“ angedeutet wurde, überlebt Dexter den Schuss seines Sohnes Harrison (Jack Alcott) – ausgelöst durch die schockierende Erkenntnis, dass sein Vater der berüchtigte Bay Harbor Metzger ist. Genau an diesen Punkt knüpft „Dexter: Resurrection“ an. Es ist daher zu erwarten, dass die komplizierte Vater-Sohn-Beziehung in der Fortsetzung weiter in den Mittelpunkt rückt.

Der Trailer zeigt: Dexter erwacht aus dem Koma und macht sich in New York auf die Suche nach seinem Sohn Harrison. Auch Detective Angel Batista (David Zayas) taucht wieder auf – was unweigerlich die Frage aufwirft, ob Dexter sich nun endlich für seine Taten verantworten muss und auf welche Gegenspielenden er in der Stadt, die niemals schläft, trifft.

Lesenswert

Die erste Staffel von „Dexter: Resurrection“ wartet mit einer hochkarätigen Hollywood-Besetzung auf: Unter anderem sind Game of Thrones-Star Peter Dinklage, Uma Thurman und Neil Patrick Harris Teil des Casts.

