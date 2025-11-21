„Dexter: Resurrection“ Staffel 2: Das müsst ihr dazu wissen

„Dexter: Resurrection“ geht in die Verlängerung: Die Macher haben offiziell eine zweite Staffel angekündigt, in der ein neuer Widersacher auftreten wird. Was es darüber hinaus zu „Dexter: Resurrection“ Staffel 2 zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

Wann startet „Dexter: Resurrection“ Staffel 2?

In „Dexter: Resurrection“ wird die Geschichte rund um den bekannten Serienmörder Dexter Morgan fortgesetzt. Nachdem ihr die erste Staffel von „Wiedererwachen“ seit dem Sommer 2025 streamen könnt, wurde nun offiziell eine zweite Staffel bestätigt.

Hauptdarsteller Michael C. Hall gab Anfang Oktober auf YouTube bekannt, dass es Nachschub für die Serie gibt und die Autoren sich momentan für die weitere Planung zusammensetzen. Der Schreibprozess habe bereits begonnen. Showrunner Clyde Phililips verriet im Interview mit Collider zudem, dass auch eine dritte Staffel bereits in Planung sei und sogar eine Fortsetzung darüber hinaus denkbar ist.

Wir rechnen damit, dass die neuen Folgen von „Dexter: Resurrection“ 2026 an den Start gehen. Ein genaues Datum für die Fortsetzung und wie viele Folgen es geben wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Wenn es soweit ist, streamt ihr „Dexter: Resurrection“ im Abo auf Paramount+.

„Dexter: Resurrection“ 2: Inhalt und Cast

In der ersten Staffel von „Dexter: Resurrection“ haben wir es gleich mit mehreren neuen Gegenspielern zu tun bekommen: dem Gemini-Killer, dem Tattoo Collector und Lady Vengeance. Ein Charakter rückt jedoch in der zweiten Staffel in den Vordergrund.

Wie Phillips in der Podcastfolge „Dark Passengers: A Dexter Podcast“ vom 18. November bestätigte, wird der New York Ripper in der zweiten Staffel seinen großen Auftritt haben. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Storyline in New York fortgesetzt wird, zumal Dexters Sohn Harrison (gespielt von Jack Alcott) hier ebenfalls zu Hause ist.

Doch für Dexter, der am Ende der ersten Staffel von „Wiedererwachen“ sein Schicksal als Serienkiller hingenommen hat, wrd es nicht mehr so leicht sein, zu morden. Detective Claudette Wallace (gespielt von Kadia Saraf) und Detective Melvin Oliva (gespielt von Dominic Fumusa) haben bereits seine Spur aufgenommen.

Ob Uma Thurman alias Charley wieder im Cast dabei sein wird, ist übrigens noch unklar.

