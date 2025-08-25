Dexter: So viele Menschen hat der Bay Harbor Metzger wirklich auf dem Gewissen

Die Opferzahl von Serienkiller Dexter Morgan ist viel höher als ihr denkt.

Seit 2006 mordet sich Dexter in der gleichnamigen Serie durch die USA. In dieser Zeit sind 8 Staffeln, eine Prequel-Serie (Dexter: Original Sin) und zwei Fortsetzungen (Dexter: New Blood und Dexter: Wiedererwachen) entstanden. Und in fast jeder Folge landet ein Krimineller auf dem Tisch des Bay Harbor Metzgers (im Original Bay Harbor Butcher). Die große Frage: Wie viele Menschen sind Dexter über alle Staffeln und Serien hinweg zum Opfer gefallen?

So fleißig war Dexter im Laufe der Jahre

Die kurze knackige Antwort: 155. Das umfasst die bereits genannten Serien, aber auch die Web-Serie Dexter Early Cuts. Allerdings sind nicht alle Morde auch On-Screen passiert. Zu Beginn der ersten Staffel hat Dexter nachweislich bereits 60 Menschen auf dem Gewissen. Die Opfer 20. bis 59. lassen sich beispielsweise nur anhand der Blut-Plättchen, die Dexter in einer Holzkiste sammelt, zuordnen.

Hier habt ihr eine genaue Übersicht, wie viele Opfer es pro Staffel gab:

Original Sin: 4 Opfer

Staffel 1: 7 Opfer

Staffel 2: 8 Opfer

Staffel 3: 9 Opfer

Staffel 4: 5 Opfer

Staffel 5: 6 Opfer

Staffel 6: 11 Opfer

Staffel 7: 6 Opfer

Staffel 8: 6 Opfer

New Blood: 5 Opfer

Wiedererwachen: bisher 4 Opfer

Die Übersicht erfasst dabei nur die Morde, die auch in der Serie direkt zu sehen waren. Darüber hinaus hat Dexter aber auch noch zwischen den Staffeln gemordet und war in vielen Fällen auch indirekt an diversen Toten beteiligt. Eine detaillierte Übersicht mit allen Morden, Namen und Umständen findet ihr im offiziellen Wiki für Dexter – hier gehts zu Dexter's Kill List.

Nicht alle Opfer von Dexter waren schuldig

Obwohl Dexter einem strengen Kodex folgt und für gewöhnlich nur Menschen ermordet, die andere Menschen ermordet haben, gab es auch immer wieder Fälle, in denen er aus Notwehr getötet hat. Der oben verlinkten Liste nach hat Dexter demnach 13 Menschen im Laufe der Zeit getötet, die die dem Kodex nicht oder nur teilweise entsprochen haben.

Da Dexter: Wiedererwachen noch aktiv läuft, wird sich die Zahl seiner Opfer wohl aller Voraussicht nach noch erweitern. Wir updaten diesen Artikel entsprechend.

