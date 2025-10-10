DFB-Länderspiel heute: Deutschland steht unter Druck – so seht ihr das Spiel gegen Luxemburg heute live und gratis

Heute, am Freitag, den 10. Oktober 2025 steigt das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Luxemburg um 20:45 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim. Wo wird das Länderspiel des DFB heute im Live-Stream und TV übertragen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zum Live-Stream bei ARD

Das Spiel in der WM-Qualifikation wird heute im Free-TV im „Ersten“ gezeigt. Online und ohne TV-Anschluss könnt ihr kostenlos im ARD-Live-Stream in HD-Qualität auf der Webseite oder in den Apps des Senders einschalten. Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr, die Vorberichte starten um 20:15 Uhr.

Anzeige

Deutschland vs. Luxemburg: WM-Qualifikation heute im Live-Stream und Free-TV

Wo wird das Deutschland-Spiel heute übertragen? ARD zeigt das Deutschland-Spiel heute live im Fernsehen.

ARD zeigt das Deutschland-Spiel heute live im Fernsehen. Wann geht die Übertragung los? Der Fußballabend im Ersten beginnt um 20:15 Uhr nach der Sportschau. Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr.

Der Fußballabend im Ersten beginnt um 20:15 Uhr nach der Sportschau. Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr. Gibt es einen kostenlosen Live-Stream? Das Programm von ARD steht kostenlos zum Abruf im Browser sowie über die Apps des Fernsehsenders bereit (für Android und iOS herunterladen). Parallel dazu ist der Livestream über sportschau.de verfügbar.

Das Programm von ARD steht kostenlos zum Abruf im Browser sowie über die Apps des Fernsehsenders bereit (für Android und iOS herunterladen). Parallel dazu ist der Livestream über verfügbar. Alternativ könnt ihr den ARD-Live-Stream kostenlos in HD-Qualität mit einem Streaming-Dienst wie Joyn, Waipu.TV oder Zattoo (hier einschalten) empfangen. Das geht auf Smartphones, Tablets, iPhones, iPads, Smart-TV und weiteren Empfangsgeräten.

Wer kommentiert heute Abend? Tom Bartels kommentiert das Länderspiel zwischen Deutschland und Luxemburg bei ARD. Esther Sedlaczek führt durch den Fußballabend. An ihrer Seite steht der ehemalige Weltmeister und Bayern-Star Bastian Schweinsteiger als Experte bereit.

Anzeige

Deutschland geht als Gruppendritter in das heutige Spiel. Ein Sieg gegen Luxemburg ist Pflicht, um die Chance auf die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 zu wahren. Im ersten Gruppenspiel gab es eine überraschende 0:2-Niederlage gegen Tabellenführer Slowakei, anschließend folgte mit einem 3:1-Sieg gegen Nordirland ein Schritt in die richtige Richtung.

ARD zeigt das Deutschland-Spiel heute

Die Statistik spricht klar für die DFB-Elf:

Insgesamt gab es 13 offizielle Duelle zwischen Deutschland und Luxemburg.

offizielle Duelle zwischen Deutschland und Luxemburg. Deutschland gewann 12 dieser Begegnungen.

dieser Begegnungen. Tatsächlich ging Luxemburg einmal als Sieger vom Platz. Dieses Spiel liegt allerdings Jahrzehnte zurück und wurde im Jahr 1939 ausgetragen.

als Sieger vom Platz. Dieses Spiel liegt allerdings Jahrzehnte zurück und wurde im Jahr 1939 ausgetragen. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Rahmen der Vorbereitung auf die Heim-WM 2006. Deutschland siegte mit 7:0.

Anzeige

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in einer anspruchsvollen Phase. Die Qualifikation zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko startete nicht optimal. Nach der Auftaktniederlage gegen Slowakei ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann unter Druck, da in der Gruppe A nur der Tabellenführer direkt zur WM fährt. Zudem plagen das Team Verletzungsprobleme: Leistungsträger wie Jamal Musiala, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen oder Antonio Rüdiger fallen aktuell aus. Es wird offener darüber diskutiert, wie konstant der Kader ist und wie viele Experimente in der Teamaufstellung sinnvoll sind. Das ist der Kader für die nächsten beiden DFB-Spiele in der WM-Qualifikation:

In der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte Bundestrainer Julian Nagelsmann, dass man keinen Gegner unterschätzen dürfe, auch wenn Luxemburg als klarer Außenseiter gilt. Es geht für den DFB heute nicht nur um drei Punkte, sondern auch darum, Momentum zu generieren und die eigene Qualifikationshoffnung am Leben zu halten.

Anzeige

Bereits am Montag, den 13. Oktober, folgt das nächste Länderspiel. Dann gibt es das Rückspiel zwischen Deutschland und Nordirland. RTL wird live übertragen. Heute könnt ihr bei ARD live und kostenlos ab 20:15 Uhr zum Deutschlandspiel einschalten.