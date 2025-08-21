Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Die 13 gruseligsten Horrorfilme, die ihr schon mit FSK 12 sehen dürft … aber traut ihr euch?

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
3 min Lesezeit
Horrorfilmabend auf dem Sofa. Person links trägt eine Hockeymaske und ein schwarzes Outfit und hat dabei einen schwarzen Teddy auf dem Schoß, während die Person rechts ihren Popcorn-Eimer fest umschließt
© Pond5 Images via IMAGO / Bearbeitung: GIGA1 / 14
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Horrorfilme müssen nicht immer ab 18 Jahren freigegeben sein, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Auch Filme mit der Altersfreigabe FSK 12 können einen das Fürchten lehren – und sind ideal für den gruseligen Familienabend. Wir präsentieren euch hier einige der besten Gruselfilme, die man schon als Jugendlicher ab 12 Jahren schauen kann.

Der Begriff Horrorfilm wird hier in einem erweiterten Sinne verwendet. Viele der genannten Filme überschneiden sich mit anderen Genres wie Mystery, Thriller oder Comedy, erzeugen dennoch alle ein Gefühl von Angst. Sie eignen sich hervorragend für Geburtstags- oder Halloweenpartys.

Zum ersten Horrorfilm – wenn ihr euch traut

Cloverfield

Poster
Cloverfield Trailer2 / 14
„Cloverfield" begleitet eine Gruppe junger New Yorker, die während der Attacke eines haushohen Monsters ums Überleben kämpft. Dabei sieht der Zuschauer das Chaos direkt aus der Perspektive eines Augenzeugen, der während des Überlebenskampfs in der Stadt alles filmt. Was ist dieses Ungeheuer und wie soll man überleben?

Cloverfield bei Amazon Prime Video anschauen

Nope

Poster
Nope - Trailer Deutsch3 / 14
Der Horror-Mystery-Film „Nope“ aus dem Jahr 2022 stammt von Jordan Peele, der mit „Get Out“ und „Wir“ in den vergangenen Jahren mehrmals frischen Wind in das Film-Genre gebracht hat. In „Nope“ dreht sich alles um das Geschwisterpaar OJ und Emerald Haywood, welche versuchen die pleitegegangene Pferderanch ihres verstorbenen Vaters fortzuführen. Doch hier geht es schon länger nicht mit rechten Dingen zu sich. Immer mehr unerklärliche Phänomene lässt die beiden langsam an ihrem Verstand zweifeln.

Nope bei Amazon Prime Video anschauen

The Others

4 / 14
Der 2001 von Alejandro Amenábar gedrehte Film „The Others“ ist ein Mix aus Mystery und Psychothriller. Die Geschichte spielt im Jahr 1945 in England, wo Grace mit ihren Kindern Anne und Nicolas in ein viktorianisches Landhaus zieht. Beide Kinder leiden an einer seltenen Lichtallergie und bemerken die Anwesenheit eines Geistes in dem Haus.

The Other bei Amazon Prime Video anschauen

The Visit

5 / 14
„The Visit“ aus dem Jahr 2016 wird als Horrorthriller mit komödiantischen Elementen beschrieben. Die Handlung dreht sich um einen Besuch: Die Enkel Rebecca und Tyler verbringen Zeit bei ihren Großeltern, die sich äußerst seltsam verhalten.

The Visit bei Amazon Prime Video anschauen

Blair Witch Project

6 / 14
Der US-amerikanische Horrorfilm „Blair Witch Project“ aus dem Jahr 1999 war ein Überraschungserfolg und löste einen Hype um pseudo-dokumentarische Found-Footage-Filme aus. Ursprünglich war Blair Witch Project ab 16 Jahren freigegeben, wurde aber nach einer Neubewertung auf FSK 12 herabgestuft.

The Boy

7 / 14
Der amerikanisch-chinesische Horrorfilm „The Boy“ aus dem Jahr 2016 erzählt die Geschichte der Amerikanerin Greta, die als Kindermädchen für ein Ehepaar in England arbeitet. Ihr achtjähriger Sohn Brahms entpuppt sich jedoch als eine lebensgroße Porzellanpuppe.

The Boy bei Amazon Prime Video anschauen

The Gift

Poster
The Gift - Trailer8 / 14
Der amerikanisch-australische Psychothriller „The Gift“ aus dem Jahr 2015 handelt von einem verheirateten Paar, das zufällig einem alten Schulfreund des Ehemanns begegnet. Mit dieser Begegnung kommen alte Geheimnisse wieder ans Tageslicht.

The Gift bei Amazon Prime Video anschauen

Happy Deathday

Poster
Happy Deathday - Trailer Deutsch9 / 14
In „Happy Deathday“ wacht die Studentin Tree Gelbman am Tag nach ihrem Mord wieder ganz normal auf. Aber wer hat sie umgebracht und warum lebt sie nun wieder? Ist alles nur ein Albtraum?

Happy Deathday bei Amazon Prime Video anschauen

Godzilla Minus One

Poster
Godzilla Minus One | Offizieller Trailer10 / 14
Im japanischen Action-Horrorfilm „Godzilla Minus One“ aus dem Jahr 2023 stehen die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs an. Der Kamikaze-Pilot Kōichi Shikishima desertiert und landet mit seiner vermeintlich kaputten Maschine auf der Insel Odo – ein denkbar unglücklicher Landeplatz, denn genau hier steigt das riesengroße Echsenmonster Godzilla zum ersten Mal aus dem Ozean.

Godzilla Minus One bei Netflix anschauen

Das Ding aus einer anderen Welt

11 / 14
Das Original „Das Ding aus einer anderen Welt“ von 1951 gilt als Meilenstein des Science-Fiction- und Horror-Genres, der mit seiner düsteren Atmosphäre und dem Thema der unbekannten Bedrohung durch einen möglicherweise unbesiegbares Wesen das Genre nachhaltig prägte. Er gilt bis heute als Vorlage für moderne Monsterfilme und Thriller dient, welche die Abgeschiedenheit von der Menschheit thematisieren.

Das Haus der Geheimnisse

12 / 14
In dem französischen Gruselfilm „Das Haus der Geheimnisse“ leidet die Schriftstellerin Suzanne an einer Schreibblockade und zieht sich in ein verlassenes Landhaus zurück. Zwar kann sie dort besser schreiben, doch bezahlt sie dies mit schrecklichen Albträumen.

Das Haus der Geheimnisse bei Amazon Prime Video anschauen

Lottergeist Beetlejuice

Poster
Beetlejuice Top Szenen13 / 14
„Lottergeist Beetlejuice“ aus dem Jahr 1985 ist einer wahrer Klassiker unter den Gruselkomödien. Das kürzlich verstorbene Ehepaar versucht, die neue Familie aus ihrem Haus zu vertreiben. Dafür verbrüdern sie sich mit der Tochter der neuen Familie und schwören eine unheilige Allianz mit dem zwielichtigen Geist namens Beetlejuice. Im September 2024 kehrte der unkonventionelle Geist in „Beetlejuice Beetlejuice“ übrigens zurück in die Kinos.

Lottergeist Beetlejuice bei Amazon Prime Video anschauen

Psycho

Poster
Psycho Trailer14 / 14
Auch Alfreds Hitchcocks wohl bekanntester Film und für viele das Vorzeigewerk für psychologischen Horror „Psycho“ von 1960 ist ab 12 Jahren freigegeben. Hier trifft das nahbare Gefühl des im Unrecht sein auf die beklemmende Atmosphäre des Unbekannten, während man wahre Filmgeschichte erlebt.

Psycho bei Amazon Prime Video anschauen
