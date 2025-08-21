Die 13 gruseligsten Horrorfilme, die ihr schon mit FSK 12 sehen dürft … aber traut ihr euch?

© Pond5 Images via IMAGO / Bearbeitung: GIGA 1 / 14

Horrorfilme müssen nicht immer ab 18 Jahren freigegeben sein, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Auch Filme mit der Altersfreigabe FSK 12 können einen das Fürchten lehren – und sind ideal für den gruseligen Familienabend. Wir präsentieren euch hier einige der besten Gruselfilme, die man schon als Jugendlicher ab 12 Jahren schauen kann.

Der Begriff Horrorfilm wird hier in einem erweiterten Sinne verwendet. Viele der genannten Filme überschneiden sich mit anderen Genres wie Mystery, Thriller oder Comedy, erzeugen dennoch alle ein Gefühl von Angst. Sie eignen sich hervorragend für Geburtstags- oder Halloweenpartys.