Die 14 meistgeschauten Serien auf Netflix

Auf dem bekannten Streaminganbieter gibt es viele Serien zu finden. Anhand der offiziellen Zuschauerzahlen seitens Netflix können die Titel nach Beliebtheit gelistet werden. Manche internationalen Serien können dabei den englischen Shows durchaus das Wasser reichen.
Ihr wollt die beliebtesten Serien des Streamingdienstes sehen? Findet in unserer Liste eure nächste Bingewatching-Obession!
#1 Squid Game
In der koreanischen Thriller-Serie „Squid Game“ kämpfen Menschen in einer tödlichen Arena um Geld. Laut dem Streaminganbieter führt die erste Staffel mit über 265 Millionen Views die Liste an. Auch Staffel zwei und drei gehören zu den Top-Plätzen.
#2 Wednesday
„Wednesday“ ist die meistgesehene Serie auf Netflix aus dem englischen Raum mit 252 Millionen Views. Die Horror-Serie spielt an einer Schule für Kinder mit besonderes Fähigkeiten. Als seltsame Dinge vor sich gehen, begibt sich die Schülerin Wednesday Addams in Gefahr, um den Fall zu lösen.
#3 Adolescence
Mit 142 Millionen Views ist das Psychodrama „Adolescence“ auf Patz fünf beim Streaminganbieter. Die britische Miniserie erzählt von den Millers, dessen dreizehnjähriger Sohn Jamie Miller des Mordes an einer Mitschülerin bezichtigt wird.
#4 Stranger Things
„Stranger Things“ ist eine Horror-Mystery-Serie, in der eine Gruppe Jugendlicher mysteriösen Experimenten an Menschen auf die Spur kommt. Neben der vierten, schafft es auch die dritte Staffel in die Top Ten der englischsprachigen Serien auf Netflix.
#5 Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer
Mindestens 115 Millionen Menschen haben sich bisher die True-Crime-Serie über den amerikanischen Serienmörder Jeffrey Dahmer angesehen.
#6 Bridgerton
„Bridgerton“ ist eine romantische Historienserie, die im 19. Jahrhundert spielt. Die erste Staffel wurde über 113 Millionen mal angesehen. Auch die dritte Staffel ist in den Top Ten der englischen Serien auf Netflix.
#7 Das Damengambit
Die Miniserie erzählt die Geschichte von Beth, einem Schachgenie. Die junge Frau muss sich in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts durchsetzen und kämpft außerdem mit Suchtproblemen. Netflix verzeichnet für das Drama über 112 Millionen Views.
#8 Haus des Geldes
In der spanischen Serie „Haus des Geldes“ plant ein Professor einen Geniestreich in Form eines Banküberfalls. Das Drama hat fünf Staffeln, von denen insgesamt drei in den Top Ten der nicht englischen Serien auf Netflix ist.
#9 Lupin
In der Dramaserie spielt Omar Sy einen Mann, der sich den Meisterdieb Lupin zum Vorbild nimmt. Die französische Serie schafft es mit Staffel Eins und Zwei in die nicht-englische Top Ten. Knapp eine Million Views verzeichnet die erste Staffel.
#10 The Night Agent
Über 98 Millionen Views erzielte die erste Staffel von „The Night Agent“ auf Netflix. Inzwischen gibt es auch eine zweite Staffel des Thrillers, in dem ein FBI-Agent im Weißen Haus zwischen die Fronten einer Verschwörung gerät.
#11 In ewiger Schuld
Seit 2024 ist die erste Staffel der Serie auf Netflix verfügbar und erzielte über 98 Millionen Views. In dem Thriller entdeckt eine Witwe ihren verstorben geglaubten Mann auf einer Kamera-Aufnahme.
#12 La Palma
Die norwegische Miniserie „La Palma“ erschien 2024 auf Netflix und erreichte bis jetzt über 70 Millionen Views. Die Katastrophenserie erzählt von einem hypothetischen Tsunami beim spanischen Vulkan Cumbre Vieja.
#13 Wer hat Sara ermordet?
Die mexikanische Thriller-Serie umfasst inzwischen drei Staffeln, in denen Alex versucht, den Mord an seiner Schwester aufzuklären, für den er verantwortlich gemacht wird. 58 Millionen Views konnte die erste Staffel erzielen.
#14 Berlin
Der Ableger des Netflix-Hits „Haus des Geldes“ inszeniert die Geschichte der Figur Berlin vor den Geschehnissen der Hauptserie. Im Stil eines Heist-Films erzählt die Serie, wie Berlin einen wagemutigen Juwelenraub im Wert von 44 Millionen Euro plant. Die erste Staffel des Spin-offs konnte über 56 Millionen Views für sich verbuchen.