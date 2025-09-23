Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. Die 14 meistgeschauten Serien auf Netflix

Die 14 meistgeschauten Serien auf Netflix

Lena Bremer
Lena Bremer,
3 min Lesezeit
Bildschirm mit Netflix-Logo und Popcorn.
Auf Netflix sind diese Serien besonders beliebt.© Pond5 Images / IMAGO / Bildbearbeitung GIGA1 / 15
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Auf dem bekannten Streaminganbieter gibt es viele Serien zu finden. Anhand der offiziellen Zuschauerzahlen seitens Netflix können die Titel nach Beliebtheit gelistet werden. Manche internationalen Serien können dabei den englischen Shows durchaus das Wasser reichen.

Ihr wollt die beliebtesten Serien des Streamingdienstes sehen? Findet in unserer Liste eure nächste Bingewatching-Obession!

#1 Squid Game

„Squid Game“ gehört zu einer der beliebtesten koreanischen Serien.
„Squid Game“ gehört zu einer der beliebtesten koreanischen Serien.© IMAGO / ZUMA Wire2 / 15
Anzeige

In der koreanischen Thriller-Serie „Squid Game“ kämpfen Menschen in einer tödlichen Arena um Geld. Laut dem Streaminganbieter führt die erste Staffel mit über 265 Millionen Views die Liste an. Auch Staffel zwei und drei gehören zu den Top-Plätzen.

Squid Game

„Squid Game“ im Stream

Streaming-Start: 17.09.2021
Genre: Abenteuer, Action, Drama, Mystery
FSK: Ab 16 Jahren

#2 Wednesday

Wednesday. (L to R) Jenna Ortega as Wednesday Addams, Emma Myers as Enid Sinclair in episode 201 of Wednesday.
Wednesday Addams und ihre beste Freundin Enid in „Wednesday“.© Cr. Jonathan Hession/Netflix © 20253 / 15
Anzeige

„Wednesday“ ist die meistgesehene Serie auf Netflix aus dem englischen Raum mit 252 Millionen Views. Die Horror-Serie spielt an einer Schule für Kinder mit besonderes Fähigkeiten. Als seltsame Dinge vor sich gehen, begibt sich die Schülerin Wednesday Addams in Gefahr, um den Fall zu lösen.

Wednesday

„Wednesday“ im Stream

Streaming-Start: 23.11.2022
Genre: Fantasy, Komödie, Science Fiction, Mystery
FSK: Ab 12 Jahren

#3 Adolescence

Adolescence. Owen Cooper as Jamie Miller in Adolescence.
Owen Cooper als Jamie Miller in „Adolescence“.© Netflix4 / 15
Anzeige

Mit 142 Millionen Views ist das Psychodrama „Adolescence“ auf Patz fünf beim Streaminganbieter. Die britische Miniserie erzählt von den Millers, dessen dreizehnjähriger Sohn Jamie Miller des Mordes an einer Mitschülerin bezichtigt wird.

Adolescence

„Adolescence“ im Stream

Streaming-Start: 13.03.2025
Genre: Drama, Krimi
FSK: Ab 12 Jahren

#4 Stranger Things

Stranger Things
Elfie und ihre Freunde in „Stranger Things“© Netflix © 20225 / 15
Anzeige

„Stranger Things“ ist eine Horror-Mystery-Serie, in der eine Gruppe Jugendlicher mysteriösen Experimenten an Menschen auf die Spur kommt. Neben der vierten, schafft es auch die dritte Staffel in die Top Ten der englischsprachigen Serien auf Netflix.

Stranger Things

„Stranger Things“ im Stream

Streaming-Start: 15.07.2016
Genre: Drama, Fantasy, Science Fiction, Mystery
FSK: Ab 12 Jahren

#5 Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer

„Dahmer“ Staffel 2: Das nächste Netflix-„Monster“ steht fest
Evan Petersals Jeffrey Dahmer© Netflix6 / 15
Anzeige

Mindestens 115 Millionen Menschen haben sich bisher die True-Crime-Serie über den amerikanischen Serienmörder Jeffrey Dahmer angesehen.

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

„Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story“ im Stream

Streaming-Start: 21.09.2022
Genre: Drama, Krimi
FSK: Ab 18 Jahren

#6 Bridgerton

Bridgerton Charaktere
Diese Serie entführt euch in eine andere Zeit.© Netflix7 / 15
Anzeige

„Bridgerton“ ist eine romantische Historienserie, die im 19. Jahrhundert spielt. Die erste Staffel wurde über 113 Millionen mal angesehen. Auch die dritte Staffel ist in den Top Ten der englischen Serien auf Netflix.

Bridgerton

„Bridgerton“ im Stream

Streaming-Start: 25.12.2020
Genre: Drama, Liebe
FSK: Ab 16 Jahren

#7 Das Damengambit

Das Damengambit
Anya Taylor-Joy als Beth in „Das Damengambit“.© Netflix8 / 15
Anzeige

Die Miniserie erzählt die Geschichte von Beth, einem Schachgenie. Die junge Frau muss sich in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts durchsetzen und kämpft außerdem mit Suchtproblemen. Netflix verzeichnet für das Drama über 112 Millionen Views.

Das Damengambit

„Das Damengambit“ im Stream

Streaming-Start: 23.10.2020
Genre: Drama
FSK: Ab 16 Jahren

#8 Haus des Geldes

Hier erfahrt ihr alles über das stetig wachsende „Haus des Geldes“-Universum.
Die Crew aus „Haus des Geldes“© Netflix9 / 15
Anzeige

In der spanischen Serie „Haus des Geldes“ plant ein Professor einen Geniestreich in Form eines Banküberfalls. Das Drama hat fünf Staffeln, von denen insgesamt drei in den Top Ten der nicht englischen Serien auf Netflix ist.

Haus des Geldes

„Haus des Geldes“ im Stream

Streaming-Start: 02.05.2017
Genre: Drama, Krimi
FSK: Ab 16 Jahren

#9 Lupin

Lupin über Paris
Omar Sy in seiner Rolle als clevere, moderne Variante des Gentleman-Diebs Lupin.© Netflix10 / 15
Anzeige

In der Dramaserie spielt Omar Sy einen Mann, der sich den Meisterdieb Lupin zum Vorbild nimmt. Die französische Serie schafft es mit Staffel Eins und Zwei in die nicht-englische Top Ten. Knapp eine Million Views verzeichnet die erste Staffel.

Lupin

„Lupin“ im Stream

Streaming-Start: 08.01.2021
Genre: Drama, Krimi, Mystery
FSK: Ab 12 Jahren

#10 The Night Agent

Gabriel Basso als „The Night Agent“ Peter Sutherland.
Gabriel Basso als „The Night Agent“ Peter Sutherland.© IMAGO / ZUMA Press11 / 15
Anzeige

Über 98 Millionen Views erzielte die erste Staffel von „The Night Agent“ auf Netflix. Inzwischen gibt es auch eine zweite Staffel des Thrillers, in dem ein FBI-Agent im Weißen Haus zwischen die Fronten einer Verschwörung gerät.

The Night Agent

„The Night Agent“ im Stream

Streaming-Start: 23.03.2023
Genre: Abenteuer, Action, Drama, Mystery
FSK: Ab 16 Jahren

#11 In ewiger Schuld

In ewiger Schuld - Netflix
In „In ewiger Schuld“ ist nichts wie es scheint© Netflix / Vishal Sharma12 / 15
Anzeige

Seit 2024 ist die erste Staffel der Serie auf Netflix verfügbar und erzielte über 98 Millionen Views. In dem Thriller entdeckt eine Witwe ihren verstorben geglaubten Mann auf einer Kamera-Aufnahme.

#12 La Palma

La Palma
„La Palma“ ist eine Katastrophenserie.© Netflix13 / 15
Anzeige

Die norwegische Miniserie „La Palma“ erschien 2024 auf Netflix und erreichte bis jetzt über 70 Millionen Views. Die Katastrophenserie erzählt von einem hypothetischen Tsunami beim spanischen Vulkan Cumbre Vieja.

La Palma

„La Palma“ im Stream

Kinostart: 04.06.2020 Streaming-Start: 13.02.2021
Genre: Drama, Komödie
Filmlänge: 89 Min.

#13 Wer hat Sara ermordet?

Ximena Lamadrid spielt Sara© Netflix14 / 15
Anzeige

Die mexikanische Thriller-Serie umfasst inzwischen drei Staffeln, in denen Alex versucht, den Mord an seiner Schwester aufzuklären, für den er verantwortlich gemacht wird. 58 Millionen Views konnte die erste Staffel erzielen.

Wer hat Sara ermordet?

„Wer hat Sara ermordet?“ im Stream

Streaming-Start: 24.03.2021
Genre: Drama, Krimi, Mystery
FSK: Ab 16 Jahren

#14 Berlin

Berlin am Telefon
© TAMARA ARRANZ / NETFLIX15 / 15
Anzeige

Der Ableger des Netflix-Hits „Haus des Geldes“ inszeniert die Geschichte der Figur Berlin vor den Geschehnissen der Hauptserie. Im Stil eines Heist-Films erzählt die Serie, wie Berlin einen wagemutigen Juwelenraub im Wert von 44 Millionen Euro plant. Die erste Staffel des Spin-offs konnte über 56 Millionen Views für sich verbuchen.

Lesenswert
Anzeige