Die besten 11 Filme und Serien mit Scarlett Johansson

Scarlett Johannson ist in „Jurassic World Rebirth“ zu sehen.© IMAGO / Avalon.red / Jennifer Graylock-Graylock.com / Bildbearbeitung GIGA 1 / 13

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Scarlett Johansson ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Hollywood. Zu der langen Filmografie gehören mittlerweile auch mehrere Auftritte als Black Widow in den Marvel-Filmen. 2025 ist sie sowohl in Wes Andersons „Der phönizische Meisterstreich“ als auch im neuen Jurassic-World-Film „Die Wiedergeburt“ zu sehen.

Ihr wollt mehr Filme und Serien mit Scarlett Johansson sehen? Hier geben wir euch Empfehlungen für den nächsten Filmabend oder Serienmarathon.