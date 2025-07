Die besten 12 Filme und Serien mit Edward Norton

Hollywoodstar Edward Norton ist von der Leinwand nicht mehr wegzudenken.© IMAGO / Starface / Lionel Guericolas MPP / Bildbearbeitung GIGA 1 / 14

Edward Norton zählt seit Jahren zu den facettenreichsten Schauspielern Hollywoods. Ob Drama, Thriller oder Komödie: Er überzeugt mit intensiven, durchdachten Rollen und einem eigenen Stil. Der Film „The Invite“ befindet sich gerade in Postproduktion. In der Komödie spielt er an der Seite von Seth Rogen und Olivia Wilde und in der animierten Serie „Sausage Party: Foodtopia“ ist er als Synchronsprecher mit dabei.

Es gibt zahlreiche Filme, die zeigen, warum Norton bis heute als einer der eindrucksvollsten Darsteller seiner Generation gilt. Hier sind seine 12 besten Filmrollen!