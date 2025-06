Die besten 9 Filme mit Timothée Chalamet

Timothée Chalamet ist mittlerweile eine feste Größe in Hollywood. In diversen Filmen hat er seine schauspielerische Bandbreite bewiesen und an der Seite vieler Stars gespielt. Der Amerikaner mit französischen Wurzeln kann seit 2017 sogar eine Oscar-Nominierung verzeichnen.

In Christopher Nolans „Interstellar“ steht die Menschheit vor dem scheinbar unlösbaren Problem, dass die Erde bald kein geeigneter Lebensraum mehr sein wird. Anne Hathaway und Matthew McConaughey begeben sich als Cooper und Amelia auf eine Mission ins All, um die Menschheit zu retten – und begegnen dabei Zeit und Raum. Timothée Chalamet spielt Coopers Sohn in der jungen Version.

#2 Call Me By Your Name (2017)

Call Me By Your Name - Trailer 3 / 11