„Die Discounter“ Staffel 4: Start aller Folgen & Trailer

Es ist bald soweit: „Die Discounter“ Staffel 4 erscheint noch dieses Jahr – aber nicht komplett auf einmal. Wir verraten euch alles, was ihr über die neue Season wissen müsst und wann die letzten Episoden von „Die Discounter“ Staffel 4 erscheinen.

Die Mockumentary im Discounter hat sich zu einer Hit-Serie gemausert. Der überraschende Aufstieg hat dafür gesorgt, dass drei Staffeln produziert wurden, mit großem Andrang auf mehr. Staffel vier feiert im November ihren Start auf Prime Video. Zusätzlich gibt es jetzt den ersten Trailer für die vierte Staffel von „Die Discounter“:

„Die Discounter“ Staffel 4: Zwei Starttermine für die neuen Folgen

Die Episoden der vierten Staffel kommen in zwei Blöcken zu Prime Video. Teil 1 von „Die Discounter“ Staffel 4 startet am 27. November 2024. Ungefähr einen Monat später folgt dann auch schon der Nachschub am 23. Dezember.



Ganz genau in der Mitte getrennt ist die Staffel allerdings nicht. Der erste Schub wird sechs Episoden umfassen, während der zweite die Folgen 7 bis 10 bringt.



Der Winter-Release bleibt dem Rhythmus von „Die Discounter“ treu. Alle bisherigen Staffeln wurden in den beiden Wintermonaten veröffentlicht. Die findet ihr im Übrigen auch im Angebot von Prime Video.

„Die Discounter“ Staffel 4: Besetzung und Handlung

Spoiler-Warnung: Wir sprechen über die dritte Staffel von „Die Discounter“.

Auch das Ende der dritten Staffel der Supermarkt-Serie lässt darauf schließen, dass wir nicht ein letztes Mal an der Kasse von „Feinkost Kolinski“ standen. Titus verlässt die bekannte Crew des Supermarkts und läuft über zu dem Rivalen in Eppendorf, um dort eine Ausbildung zu beginnen. Das hat auch Folgen für seine On-off-Beziehung mit Lia, die von seiner Entscheidung, zu gehen, erschüttert ist.

Filialleiter Thorsten hat in alter Manier wieder nur fragwürdige Entscheidungen getroffen und hat mit Pina den gesamten Weihnachtsbonus verzockt. Eine Tatsache, die den Supermarkt zum Brennen bringen könnte. Auch 450er, ein Romantiker im Kern, lässt nichts mehr anbrennen, denn er scheint sein Herz an eine Kundin des Supermarkts verloren zu haben. Ob sich diese Romanze weiterentwickelt, ist eine Frage, die sicherlich in der vierten Staffel beantwortet wird.

Was genau in der vierten Staffel passieren wird, ist stand Juni 2024 noch nicht gewiss – doch es lässt sich spekulieren. Billstedt ohne Titus, wird vermutlich kein Dauerzustand sein. Dieser wird eventuell auf die eine oder andere Art und Weise zurück zu Lia und und dem Rest der Crew kommen. Thorsten wird vermutlich seinem üblichen Wahnsinn nachgehen – vielleicht sogar in temporärer Begleitung seines Lieblingstieres. Währenddessen wird Pina versuchen, die Filiale zusammenzuhalten, was vielleicht dann doch zu einem Burnout bei ihr führen könnte.

Die Kern-Besetzung der vierten Staffel, auch wenn sie noch nicht offiziell bestätigt wurde, wird vermutlich kaum von der bisherigen abweichen.

Marc Hosemann als Thorsten

Merlin Sandmeyer als Jonas

Klara Lange als Pina

Bruno Alexander als Titus

Marie Bloching als Lia

David Ali Rashed als Sammy

Ludger Bökelmann als Peter

Nura Habib Omer als Flora

Doris Kunstmann als Frau Jensen

Wolfgang Michael als Wilhelm

Abseits der festen Kolinski-Crew kann auch wieder mit einigen Gastauftritten gerechnet werden, wie wir es bereits in den vorherigen Staffeln gesehen haben.

Wo wurde die neue Staffel gedreht?

Die ursprünglich im Hamburger Stadtbezirk Altona ansässige Filiale musste in der dritten Staffel nach Billstedt umsiedeln. Der Hintergrund dafür ist nicht etwa die Handlung der Serie, sondern die Nutzung des Gebäudes, in dem sich der fiktive Discounter-Supermarkt befindet. In den ersten zwei Staffeln wurde eine leerstehende Aldi-Filiale für die Dreharbeiten verwendet.



Das Gebäude in der Kieler Straße wurde zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut, daher mussten die Dreharbeiten verlegt werden. Die neue Filiale von „Feinkost Kolinski“ befindet sich nun in der Gubener Straße im Hamburger Stadtteil Jenfeld.

„Die Discounter“ könnt ihr nur auf Prime Video sehen, doch ist das wirklich der beste Anbieter für euch?

