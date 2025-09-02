Die Entstehungsgeschichte von Spider-Man enthält einen irren Filmfakt, der selbst die größten Marvel-Fans überrascht

Dieser unglaubliche Marvel-Fakt ist ein Muss für echte Spider-Man-Fans.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Marvel-Film Spider-Man mit Tobey Maguire genießt Kultstatus und lässt sich dank irrer Computer-Effekte auch noch heute problemlos anschauen. Ein vermeintlicher CGI-Effekt am Anfang des Films ist aber tatsächlich echt und sorgt damit auch bei eingefleischten Fans immer wieder für erstaunte Gesichter.

Anzeige

Diese Spinne hat Spider-Man erschaffen

Konkret geht es um die Szene, wenn Peter Parker mit seiner Klasse einen Schulausflug unternimmt. Bei Minute 10 macht Peter Fotos von Mary Jane, während sich langsam eine genetisch veränderte Spinne auf seine Hand abseilt und ihn anschließend beißt – die Geburtsstunde von Spider-Man.

Was viele Fans nicht wissen: Die Spinne ist echt. Für die Szene wurde ein Tier aus der Familie der Kugelspinnen rot und blau angemalt und von dem berühmten Insektenkundler Steven R. Kutcher, der in Hollywood auch als The Bug Man bekannt ist, für den Einsatz trainiert (Quelle: IMDb).

Die Idee, eine echte Schwarze Witwe einzusetzen, wurde indessen schnell verworfen, weil diese Art zu giftig für den Dreh mit Menschen ist. Die im Film eingesetzte Spinne ist dagegen relativ harmlos und sieht der giftigen Variante zum Verwechseln ähnlich, weshalb sie auch als Falsche Schwarze Witwe bekannt ist. Nur die ikonische Nahaufnahme, wie die Spinne zubeißt, ist am Computer entstanden. In allen anderen Szenen ist der Krabbler dagegen echt.

Anzeige

Spider-Man ist keine Story zum Nachmachen

Die Ursprungsgeschichte von Spider-Man hat in der Vergangenheit übrigens immer wieder für Probleme gesorgt. Weltweit ließen sich Kinder von Spinnen absichtlich beißen in der Hoffnung Superkräfte zu erhalten (Quelle: Kino.de).

Dabei wurde die Geschichte im Laufe der Jahre sogar angepasst. Während es ursprünglich eine radioaktive Spinne war, die Peter zum Superhelden machte, sind es heute in der Regel genetisch-modifizierte Arachniden.