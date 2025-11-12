Die Fanta 4 gehen auf Abschiedstour: Alle Termine, Tickets & Hintergründe

Nach über 35 Jahren im Scheinwerferlicht, zahlreichen Hits und Konzerten ziehen Die Fantastischen Vier einen Schlussstrich: die Truppe geht auf ihre letzte große Tournee. Wir verraten euch alles, was ihr zur „Der letzte Bus – Final Tour“ wissen müsst, wo ihr die Band noch ein letztes Mal live erleben könnt und wie ihr an die Tickets kommt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Tickets auf Eventim

Fanta 4 auf Abschiedstour: Was ihr zur finalen Tour wissen müsst

Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon verabschieden sich von der großen Bühne. Mit ihrer Tour, die von Dezember 2026 bis Februar 2027 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt, beenden sie das Kapitel der Live-Shows. Nach mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte, über tausend Konzerten und Nächten im Tourbus soll nun Schluss sein.

Anzeige

Die Band verspricht für den Abschied eine brandneue Show, eine riesige Bühne und natürlich alle Hits, die sie zu Legenden gemacht haben – von „Die da!?!“ über „MfG“ bis „Zusammen“. Es ist die finale Gelegenheit, die vier Stuttgarter in einer großen Arena zu erleben.

Anzeige

Tickets für Die Fantastischen Vier

Die Karten für die Abschiedstour könnt ihr ab sofort bei Eventim ergattern. Die Preise variieren je nach Stadt und Kategorie (Sitz- oder Stehplatz), liegen in der Regel zwischen 69,90 und 129,90 Euro.

Alle Termine Abschiedstour 2026/2027

Tickets auf Eventim

Damit ihr genau wisst, wann und wo der „letzte Bus“ in eurer Nähe hält, haben wir alle bisher bestätigten Termine für euch im Überblick:

16. Dezember 2026: Riesa

17. Dezember 2026: Berlin

19. Dezember 2026: Hannover

20. Dezember 2026: Stuttgart

21. Dezember 2026: Stuttgart

22. Dezember 2026: Stuttgart

6. Januar 2027: Dortmund

7. Januar 2027: Dortmund

9. Januar 2027: Oberhausen

12. Januar 2027: Köln

13. Januar 2027: Hamburg

16. Januar 2027: Leipzig

17. Januar 2027: München

18. Januar 2027: München

19. Januar 2027: Zürich

21. Januar 2027: Mannheim

4. Februar 2027: Nürnberg

5. Februar 2027: Salzburg

6. Februar 2027: Wien

Anzeige

Ist es das endgültige Ende von Fanta 4?

Ein Abschied von der großen Bühne, ja – aber auch ein komplettes Ende der Band? In Interviews deuteten die Vier an, dass es vor allem der Schluss des kräftezehrenden Tour-Lebens sei.

Unsere Shows sind so anstrengend, wir sind an der Grenze. Wir wollten das so halten, wie es ist und im Sitzen geht das nicht. (Michi Beck via SWR Kultur

Ob die Fantastischen Vier danach noch vereinzelt im Studio Musik machen oder für spezielle Events zusammenkommen, ließen sie offen. Fest steht: Diese Tour ist die letzte Chance, das Fanta-4-Live-Erlebnis in diesem Ausmaß mitzuerleben. Eine Ära geht damit definitiv zu Ende.

Der Weg zu Rap-Legenden: Die Geschichte der Fanta 4

Um zu verstehen, warum diese Tour eine so große Sache ist, muss man zurückblicken. Alles begann Ende der 1980er-Jahre in Stuttgart. Unter dem Namen „Terminal Team“ legten die Jungs den Grundstein für etwas völlig Neues. 1989 benannten sie sich in Die Fantastischen Vier um und schafften 1992, was vor ihnen niemand für möglich gehalten hatte: Mit ihrer Single „Die da!?!“ landeten sie den ersten deutschsprachigen Hip-Hop-Hit in den Charts und machten das Genre schlagartig Mainstream-tauglich.

Anzeige

Sie waren die Wegbereiter, die deutschen Rap aus den Kellern holten und ihm Witz, Intelligenz und Pop-Appeal verliehen. Über drei Jahrzehnte prägten sie die Musiklandschaft mit Alben wie „Lauschgift“ oder „4:99“ und unsterblichen Hits wie „Sie ist weg“ oder „Troy“. Und genau diese außergewöhnliche Karriere ist es, die den Abschied von der großen Bühne zu einem echten Paukenschlag macht.