Die Geschichte von Netflix: Das sind die wichtigsten 16 Momente

Netflix gehört zu den beliebtesten Streaming-Diensten.

Netflix ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen, das 1997 gegründet wurde. Ursprünglich als Online-DVD-Verleih gestartet, bei dem Filme per Post verschickt wurden, entwickelte sich Netflix innerhalb weniger Jahre zu einem der bedeutendsten Streaming-Anbieter weltweit.

Die Entstehung und Entwicklung von Netflix ist spannender als die meisten Filme. Wir zeigen euch die 16 wichtigsten Momente in der Geschichte von Netflix.