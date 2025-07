Die Knast-Serie Prison Break machte ihm zum Star – nun arbeitet er an seinem Comeback

Als Michael J. Scofield wurde er in Prison Break berühmt – nun will er die Welt mit einer neuen Serie begeistern.

Serienfans verbinden mit dem Gesicht von Wentworth Miller vor allem eine Serie: Prison Break. Die Knast-Serie erschien 2005 und eroberte die Welt im Sturm. 2017 ging Prison Break allerdings nach fünf Staffeln und einem Film zu Ende. Seitdem wurde es wesentlich ruhiger um den Schauspieler. Mit seinem Serien-Kollegen Dominic Purcell arbeitet Miller aber derzeit an einem Comeback.

Was macht Serien-Star Wentworth Miller heute?

Prison Break war ohne Frage der Punkt, an dem sich für Wentworth Miller alles änderte. Die Serie machte sein Gesicht (und Rücken) praktisch über Nacht weltberühmt und auch heute noch wird die Knast-Serie auf Streamingdiensten, wie Amazon Prime Video, Disney+ oder Netflix fleißig rauf und runter geschaut.

Parallel dazu baute sich Miller aber auch eine Karriere als DC-Schurke Captain Cold auf. Der Schauspieler verkörperte den Antagonisten in gleich mehreren beliebten Serien, darunter The Flash, Legends of Tomorrow und Batwoman.

In der Filmwelt konnte Miller dagegen nie so richtig Fuß fassen. Er hatte zwar im Laufe seiner Karriere immer mal wieder kleinere Auftritte in bekannten Produktionen, wie zum Beispiel Underworld oder Resident Evil: Afterlife, aber der große Durchbruch blieb aus.

Miller will nicht mehr Michael J. Scofield sein

Einen großen Einfluss auf seine Karriere hatte aber wohl auch sein Outing im Jahr 2013. Infolgedessen sprach Miller auch darüber, wie schwer das Leben als homosexueller Schauspieler in Hollywood sei (Quelle: Advocate). 2020 gab Miller außerdem an, nie wieder heterosexuelle Figuren spielen zu wollen – was auch seine Paraderolle Michael J. Scofield betrifft. Weshalb er eine Rückkehr zu Prison Break ausschließt.

Trotzdem können sich Fans auf eine etwas andere Reunion freuen, denn Miller und sein Serien-Kollege Dominic Purcell arbeiten gemeinsam an einer neuen Serie: Snatchback. Wann die Serie genau erscheinen soll, ist aber derzeit noch unklar (Quelle: IMDb).