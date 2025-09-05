Die Ludolfs sind deutsche TV-Legenden – aber ein Streit hätte die Schrottplatz-Brüder fast auseinandergebracht

Die Ludolfs sind deutsches Kulturgut – doch Geldprobleme hätten die Brüder fast alles gekostet.

Die Doku-Soap „Die Ludolfs – 4 Brüder auf’m Schrottplatz“ hat Kultcharakter und gehört vermutlich zu den ungewöhnlichsten Erfolgsgeschichten im deutschen Fernsehen. Nach acht Staffeln, einem Kinofilm und einem traurigen Schicksalsschlag hat sich bei den Ludolfs allerdings einiges verändert – um ein Haar wäre die Familie sogar zerbrochen.

Die TV-Karriere der Ludolfs wird erschüttert

Der Erfolg der Ludolfs lässt sich gar nicht so leicht erklären. Durch Zufall vom SWR entdeckt, entwickelte sich der Betrieb für Autoverwertung und die damit verbundene Familie, bestehend aus Peter, Uwe, Manni und Günter zu einem TV-Phänomen, das von diversen Sendern aufgegriffen wurde.

Dabei war es vor allem die schrullige Art der Brüder, die viele Zuschauer über Jahre an den Bildschirm fesselte, bis es 2011 zu einem schweren Einschnitt kam. Günter Ludolf verstarb mit nur 56 Jahren an einem Herzinfarkt (Quelle: Spiegel).

In den Folgejahren kam es zu immer mehr Streitigkeiten zwischen den Brüdern. Dabei ging es vor allem um Geld. Es ist von Betrug die Rede und schnell machen Gerüchte die Runde, dass Uwe und Manni ihre Gagen komplett verprasst haben. Der Fall landet schlussendlich vor Gericht (Quelle: Westfälische Nachrichten).

2019 kam es dann zur großen Einigung und die Brüder verzichteten auf ihre gegenseitig gestellten Geldforderungen (Quelle: Bild). Der Familienfrieden war also wiederhergestellt. Aber was machen die drei Brüder heute?

Das machen die Gebrüder Ludolf heute

Peter Ludolf hatte in den letzten Jahren mit einer Krebserkrankung zu kämpfen, gilt inzwischen aber als geheilt. Er tritt bei Veranstaltungen als VIP-Gast auf, wie zum Beispiel letztes Jahr beim BTS 2024, dem Boeren Treck Spektakel (Quelle: Instagram).

Manfred Ludolf tritt weiterhin im Fernsehen auf. So ist er zum Beispiel ein Kandidat bei der Sat.1-Show Villa der Versuchung. Die Sendung läuft noch bis zum 18. August 2025.

Uwe Ludolf tritt ebenfalls als VIP-Gast bei Events auf. Dazu gehörte 2025 zum Beispiel das Kirchheimer Oldtimer-Treffen, wo der Doku-Soap-Star fleißig Autogramme verteilte (Quelle: Stuttgarter Nachrichten).

