Die Mumie 4: Alle Infos zur Fortsetzung

„Die Mumie“ begeistert Zuschauer bereits seit den Stummfilmen in den 1930ern. Nun wird die bislang erfolgreichste Adaption nach über 17 Jahren fortgesetzt.

„Die Mumie 4“ offiziell bestätigt

2008 kam mit „Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers“ der dritte Teil der erfolgreichen Mumien-Trilogie mit Brendan Fraser in der Hauptrolle heraus. Danach wurde es still – sowohl um die Filmreihe als auch um Branden Fraser, der sich viele Jahre aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Nachdem Fraser 2022 mit dem Drama „The Whale“ als Schauspieler zurückkehrte, begannen auch die Spekulationen um einen weiteren Mumien-Film. Nun ist es offiziell: „Die Mumie“ bekommt einen vierten Teil.

Brendan Fraser und Rachel Weisz feiern ihr Comeback

Bekannt ist bisher, dass Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett die Regie führen werden. Das Duo ist unter anderem durch seine Arbeit am fünften und sechsten Teil von „Scream“ bekannt, was ebenfalls die Wiederbelebung eines Franchises war.

Fans dürfen sich vor allem über das Casting freuen: Branden Fraser übernimmt erneut die Hauptrolle als Richard O’Connell. Rachel Weisz kehrt ebenfalls als Evelyn O’Connell zurück, nachdem sie für den dritten Teil ausgesetzt hatte.

Wann der vierte Film erscheint, ist noch nicht bekannt. Da sich das Projekt aber noch am Anfang befindet, ist mit der Veröffentlichung nicht vor 2027 zu rechnen.

Darum geht es im „Die Mumie“-Universum

In „Die Mumie“ (1999) erweckt der Archäologe Rick O'Connell versehentlich eine Mumie zum Leben. Diese ist der ehemalige Hohepriester Imhotep, der einst eine Affäre mit der Geliebten des Pharaos hatte und dafür verflucht wurde. Wiedererweckt löst die Mumie Chaos aus und zwingt O'Connell zum Handeln.

Im zweiten Teil der Reihe von 2001 erwacht die Mumie erneut zum Leben. Dieses Mal wird es für Imhotep und O'Conell persönlich, denn die große Liebe beider Männer ist in Gefahr – und die Wiedergeburt der ägyptischen Göttin Isis hängt von O'Conells Sohn ab.

Worum es im dritten Teil von 2008 geht, erfahrt ihr im Trailer:

Der Reboot-Versuch von 2017

2017 gab es bereits einen Versuch, das „Die Mumie“-Franchise wieder zu beleben. Damals handelte es sich um einen Reboot mit Tom Cruise als Hauptdarsteller. Während der Film selbst durchaus seine Stärken hat, waren Fans des Franchises eher enttäuscht. Mit „Die Mumie 4“ geht es jetzt mit der Geschichte weiter, anstatt sie neu zu starten.