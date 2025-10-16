Die Namen dieser 11 Hollywood-Stars spricht fast jeder falsch aus

Diese Namen sorgen regelmäßig für Verwirrung unter Filmfans.
Die richtige Aussprache ist wichtig, aber gerade bei Namen, die etwas exotischer klingen, kommen schnell Unsicherheiten auf. Damit werden selbst große Stars, wie Charlize Theron, Timothée Chalamet und Ariana Grande regelmäßig konfrontiert. Aber keine Sorge, in dieser Bilderstrecke verraten wir, wie man die Namen der Stars und Sternchen richtig ausspricht.
Saoirse Ronan
Ausgesprochen: Seeuh·shuh Row·nuhn
Bei der Schauspielerin mit irischen Wurzeln ist es vor allem der Vorname, der für Unsicherheiten sorgen kann. In diesem kurzen Clip erklärt die junge Frau selbst, wie man ihren Namen ausspricht und welche Alternativen auch in Ordnung sind – hier geht’s zum YouTube Short.
Chiwetel Ejiofor
Ausgesprochen: Choo·i·tel Eh·jee·ow·faw
Der Star aus dem Oscar-Hit 12 Years a Slave hat vermutlich einen der ungewöhnlichsten Namen in Hollywood. Die richtige Aussprache könnt ihr euch in diesem YouTube-Video anhören.
Jake Gyllenhaal
Ausgesprochen: Jayk Ji·luhn·hawl
Auch den Namen von Jake Gyllenhaal wird oft falsch ausgesprochen. Das verrät der Schauspieler in einem Interview auf YouTube sogar selbst.
Charlize Theron
Ausgesprochen: Shaa·leez Thuh·ron
Hier sind die meisten Leser vermutlich überrascht, aber auch dieser Name wird anders ausgesprochen, als die meisten Menschen denken. In einem Video erklärt die Schauspielerin, die richtige Betonung.
Gal Gadot
Ausgesprochen: Gal Gah·dot
Auch der Name von Wonder Woman bereitet vielen Fans Schwierigkeiten. Wie betont man den Nachnamen nur richtig? Darauf liefert Gal Gadot selbst die Antwort in einem Interview.
Ralph Fiennes
Ausgesprochen: Rayf Finez
Wer den Schauspieler wie ein deutsches Ralf ausspricht, der irrt. In Wirklichkeit wird der Name von Ralph Fiennes. In Wahrheit hört es sich mehr wie ein Ray an, was der Darsteller in einem Video selbst bestätigt.
Ioan Gruffudd
Ausgesprochen: Yo·wahn Griff·ith
Hier haben wir es mit einem Namen zu tun, bei dem gleich beide Teile ungewöhnlich sind. Zum Glück gibt es auch hier ein YouTube-Video, das für akustische Klarheit sorgt.
Amanda Seyfried
Ausgesprochen: Uh·man·duh Say·freed
Dieser Name sorgt vor allem im englischsprachigen Raum für Verwirrung. Dabei geht es vor allem um das Sey in ihrem Namen. Wie spricht man diesen Teil genau aus? Die Schauspielerin verrät es in einem Video.
Timothée Chalamet
Ausgesprochen: Tee·moh·tay Sha·la·May
Der Name des Dune-Stars gehört wohl zu den häufigsten Aussprachefehlern in Hollywood. Daran hat sich der Schauspieler aber inzwischen gewöhnt, wie er in einer Talkshow verrät.
Domhnall Gleeson
Ausgesprochen: Dow·nuhl Glee·sn
Hier ist es mal wieder der Vorname, der für Schwierigkeiten bei der Aussprache sorgen kann. Anstatt DOM, heißt es nämlich DOW. In einem Video von Entertainment Weekly verrät der Schauspieler, wie es richtig geht.
Ariana Grande
Ausgesprochen: A·ree·a·nuh Graan·day
Popstar und Schauspielerin Arana Grande ist fast schon ein Sonderfall, weil es in der Familie selbst unterschiedliche Meinungen zur richtigen Aussprache des Nachnamens gibt – das erklärt die junge Frau in einem Interview.