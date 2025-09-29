Die Serie O.C., California hat sie berühmt gemacht – so sieht Mischa Barton 22 Jahre später aus

Was wurde aus dem TV-Star nach dem Erfolg von O.C., California?

Dank der US-amerikanischen Jugendserie O.C., California wurde sie zum TV-Star: Mischa Barton. Nach ihrem Ausstieg aus der Serie im Jahr 2006 konzentrierte sich die Schauspielerin auf ihre Filmkarriere. Der große Erfolg blieb allerdings aus und stattdessen kam die junge Frau mit dem Gesetz in Konflikt.

Mischa Bartons Karriere nach O.C., California

Mischa Bartons Karriere in Hollywood ist durchaus ungewöhnlich. Die Schauspielerin hatte nämlich wesentlich mehr Erfolg vor ihrem großen Durchbruch als danach. Heute kennen Film- und Serienfans Barton vor allem für Mitwirken in der Jugendserie O.C., California, die von 2003 bis 2007 in den USA lief und schnell zum Kult avancierte. Barton spielt in der Serie Marissa Cooper, die Love-Interest-Figur von Hauptcharakter Ryan Atwood, gespielt von Benjamin McKenzie.

Mischa Barton im Oktober 2024 bei einer Filmpremiere. (© Getty Image / Cindy Ord)

Für diese Rolle gewann die Schauspielerin 2004 den Teen Choice Award. Tatsächlich wirkte Barton aber auch schon vor der beliebten Serie in bekannten Werken mit, darunter Notting Hill und The Sixth Sense. Nach ihrem Ausstieg aus The O.C., wie die Serie im Original heißt, begann ihr Stern rasant zu sinken.

Barton produziert zwar seit 2010 jedes Jahr mehrere Filme, aber dabei handelt es sich fast ausschließlich um günstig produzierte Horrorstreifen und Thriller aus der zweiten Reihe, die kaum bis gar keine Aufmerksamkeit generieren. Laut IMDb erscheinen in Zukunft fünf weitere Filme mit der Schauspielerin.

Mischa Barton bekommt eine Bewährungsstrafe

In die Schlagzeilen kam Mischa Barton dagegen Ende 2007 als sie wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne gültigen Führerschein und Drogenbesitz festgenommen wurde. Es folgte eine dreijährige Bewährungsstrafe (Quelle: Reuters).

Auch wenn Bartons Karriere nie wieder die Höhen von O.C., California erreichte, ist sie als Schauspielerin nach wie vor aktiv. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie darüber hinaus Eindrücke aus ihrem Leben mit ihren gut 564.000 Fans, die sie auch nach all den Jahren mit dem Namen Marissa Cooper ansprechen – was noch einmal unterstreicht, wie viele Fans The O.C. immer noch hat.