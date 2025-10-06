Die Serie The Walking Dead hat ihn berühmt gemacht – so sieht der Carl-Grimes-Darsteller 15 Jahre später aus

Was macht der Schauspieler aus The Walking Dead heute?

Die Zombie-Serie The Walking Dead gehörte während ihrer aktiven Laufzeit (2010 bis 2022) zu den beliebtesten TV-Shows der Welt. Davon profitiert hat auch Chandler Riggs. Der Carl-Darsteller war zum Start der Serie gerade einmal 11 Jahre alt und wurde durch TWD über Nacht weltberühmt. Nach dem Ende der Originalserie wurde es aber erstaunlich still um den Schauspieler und daher fragen sich viele Serienfans, was Chandler Riggs heute macht?

Die Karriere von Chandler Riggs nach TWD

Chandler Riggs Schauspielkarriere begann bereits mit 4 Jahren auf einer Theaterbühne. Es folgten ein paar kleinere Auftritte in eher unbekannten Produktionen. Der große Durchbruch sollte aber nicht lange auf sich warten lassen.

2010 wurde er für die Rolle als Carl Grimes gecastet, den Sohn der Hauptfigur Rick Grimes, gespielt von Adrew Lincoln. The Walking Dead entwickelte sich schnell zu einem weltweiten Phänomen und brachte nicht nur 11 Staffeln hervor, sondern auch zahlreiche Ableger, Videospiele und Merchandise.

2018 verließ Chandler Riggs The Walking Dead nach 8 Jahren und fast 80 Episoden. Anstatt aber im Anschluss in Hollywood voll durchzustarten, entschied sich der Schauspieler für einen anderen Weg: Er studierte an der Auburn University in Alabama.

Die Schauspielerei wurde für den frisch gebackenen Studenten zu einer Nebensache, weshalb er zwischen 2018 und heute nur in kleineren Projekten einen Auftritt hatte. Besonders nennenswert ist dabei aber der aufwendige Fan-Film The Spider, der 2024 auf YouTube erschien. In dem Kurzfilm spielt Riggs Marvel-Legende Peter Parker aka Spider-Man (hier gehts zum Film).

Chandler Riggs ist wieder als Schauspieler aktiv

Aufgegeben hat Chandler Riggs die Schauspielerei allerdings nicht. Ganz im Gegenteil, seine Karriere nimmt jetzt wieder Fahrt auf. So ist er laut IMDb in drei kommenden Projekten zu sehen. Außerdem besucht er regelmäßig Conventions, wo Fans von The Walking Dead ihn treffen können.

Auch auf Instagram ist Riggs aktiv, wo er mit seinen 3,2 Millionen Followern Eindrücke aus seinem Leben teilt. Diese sprechen ihn in den Kommentaren regelmäßig mit Carl oder Coral an. Letzteres geht auf ein berühmtes Meme zurück, welches schon seit Jahren ein fester Bestandteil der TWD-Community ist (Quelle: Reddit).