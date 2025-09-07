Die Simpsons: 13 Vorhersagen, die tatsächlich eingetroffen sind

Die Simpsons können in die Zukunft schauen, was schon irgendwie gruselig ist. Anhand von 13 Beispielen beweisen wir das euch – denn in all diesen Fällen hat die Serie Ereignisse in der Realität vorhergesagt.
Es gibt Dinge auf der Welt, die gibt's nicht – oder sollte es nicht geben, zumindest nach unserem eigenen Weltkonzept zu schließen. Die Simpsons gehören zu den am längsten laufenden Serien überhaupt, und mit ihrer stetig satirischen Verarbeitung von wichtigen Weltereignissen bleiben sie fast immer topaktuell – oder sogar überaktuell? Einige Simpsons-Folgen behandeln Dinge, die noch gar nicht passiert sind, und manche davon traten auf verblüffende Art irgendwann ein.
Also, einmal ganz direkt gefragt: Kann Die Simpsons die Zukunft vorhersagen? Bildet euch selbst eine Meinung, indem ihr durch unseren Artikel scrollt.
Cypress-Hill-Konzert: Nach knapp 30 Jahren trifft Vorhersage zu
Nach knapp 30 Jahren wird eine Die-Simpsons-Folge wahr, an die viele sich heute vielleicht nicht mehr erinnern. In „Homer auf Tournee“ (Staffel 3, Folge 21) spielen die Rapper von Cypress Hill gemeinsam mit dem London Symphony Orchestra. Und jetzt passiert es wirklich: Am 24. Juli tritt Cypress Hill tatsächlich mit dem LSO auf, was natürlich eine recht besondere Kombination ist (Quelle: Royal Albert Hall).
Donald Trump wird Präsident
Trump war Präsident – und das schon 2000, in einer Simpsons-Folge, die in der Zukunft spielte. In der Folge „Barts Blick in die Zukunft“ übernimmt Lisa Simpsons die Präsidentschaft 2030, nach Donald Trump höchstpersönlich.
Game-of-Thrones-Finale
Wussten Die Simpsons schon, wie Game of Thrones ausgeht? Vorsicht, Spoiler (falls ihr Game of Thrones noch immer nicht gesehen habt): Dass Daenerys Targaryen mit ihrem Drachen ganz Königsmund dem feurigen Erdboden gleichmacht, wussten wir alle eigentlich erst 2019, als die letzte Folge der beliebten HBO-Serie erschienen ist. Dieser Screenshot aus den Simpsons stammt aber aus dem Jahr 2017, genauer: Staffel 29, Folge 1. Die Folge nimmt Bezug auf Game of Thrones und zeigt auch in einer Szene, wie Homer einen Drachen wiedererweckt, der dann eine Stadt niederbrennt.
Siegfried und Roy
Schon 1993 wurden die zwei berühmten Magier in der Simpsons-Folge „Vom Teufel besessen“ von ihrem eigentlich handzahmen Tiger angegriffen. Die Hommage an Siegfried und Roy wird zehn Jahre später blutiger Ernst – als Roy Horn von seinem Tiger auf der Bühne schwer verletzt wird. Mittlerweile sind beide Magier verstorben, was allerdings nichts mit Tigern zu tun hatte.
Wolkenkratzer in London
In der Episode „Lisas Hochzeit“ aus dem Jahr 1995 besucht Lisa London – komisch nur, dass dort ein Gebäude zu sehen ist, dass es noch gar nicht gab: Neben der Tower Bridge im Hintergrund ist ein Wolkenkratzer zu sehen, der damals noch nicht existiert hatte. Mittlerweile steht an exakt dieser Stelle aber tatsächlich ein derart spitz zulaufender Wolkenkratzer, nämlich The Shard. Zufall? Vorhersage? Oder trafen sich die Simpsons-Macher damals mit den Londoner Stadtplanern zum 5-Uhr-Tee?
Nackte Statue (Michelangelos David)
Ein Klassiker unter den Simpsons-Episoden ist jene Folge, in der die Einwohner von Springfield auf die Barrikaden gingen, weil Michelangelos David in ihrer Stadt ausgestellt werden sollte. 2016 sollte eine Kopie der bekannten Statue im russischen St. Petersburg ausgestellt werden. Auch hier gab es zahlreiche Proteste, die sich wegen der Obszönität gegen die Ausstellung richteten.
Landwirtschaftssimulator
Der Landwirtschafts-Simulator hat hierzulande eine recht große Fanbase aufgebaut – und in den frühen Facebook-Jahren gab es kaum ein Vorbeikommen an „Farmville“. Die Simpsons-Macher haben den Spaß am virtuellen Gärtnern und Pflanzen bereits 1997 in „Yard Work Simulator“ vorhergesagt.
Autocorrect
1994 erschien die Simpsons-Episode „Lisa auf dem Eise“, in der unter anderem ein Ahne des heutigen iPhones aufs Korn genommen wurde: Hier schreiben sich die Schulschläger Kearny und Dolph das Memo „Beat up Martha“, welches von Autocorrect in „Eat up Martha“ korrigiert wird. Lustiger Fakt: Ein ehemaliger Direktor von Apple hat später zugegeben, dass diese Episode Apple dazu inspiriert habe, noch ein wenig an der Autocorrect-Funktion zu feilen.
Smartwatch
Wir schreiben das Jahr 1995, als Die Simpsons in einer Folge bereits die Smartwatch etablieren – etwa 20 Jahre, bevor ähnliche Geräte tatsächlich auf den Markt kamen.
Ebola-Virus
Einige behaupten noch immer, Die Simpsons hätten den Ausbruch des Ebola-Virus vorhergesagt: In der Episode „Die Saxophon-Geschichte“ aus dem Jahr 1997 schlägt Marge Bart vor, das Buch „Curious George and the Ebola Virus“ zu lesen. Damals war der Ebola-Virus zwar bekannt, aber keineswegs in diesem Ausmaß.
Disney kauft Century Fox
Bereits 1998 wurde Century Fox von Disney aufgekauft – jedenfalls bei den Simpsons. In der Realität passiert das erst 2019.
Coronavirus
Haben Die Simpsons sogar den Coronavirus-Ausbruch vorhergesagt? Nicht direkt vielleicht – aber in der 1993 erschienen Folge „Marge wird verhaftet“ macht die fiktionale Krankheit „Osaka Flu“ die Runde, eine Erkältung aus Osaka. Die Folge als Vorhersage zu bezeichnen, mag allerdings doch etwas zu weit hergeholt zu sein.
Wie machen sie das?
Mehr zu den Simpsons? Wir haben euch die lustigsten Folgen der Comedy-Serie zusammengesucht.
Wie sagen Die Simpsons die Zukunft voraus?
Wie machen die das nur? Dieserlei Vorhersagen sind nichts, was etwa Science-Fiction-Serie wie Star Trek nicht auch schon getan hätten – und das wiederum hat wenig mit einem Blick in die Glaskugel zu tun: Stellt sich ein Drehbuchautor die Zukunft vor, ist es manchmal unausweichlich, dass er auch ein paar Fantasien hegt, die später tatsächlich eintreffen. Ganz abgesehen davon, dass Medien auch inspirieren können.
Oder wie es einer der Autoren mehrere Simpsons-Folgen ausgedrückt hat: „Ich würde ja allgemein sagen, wenn Leute meinen, Die Simpsons hätten etwas vorhergesagt, liegt das nur daran, dass wir echte Ereignisse satirisch darstellen und da sich die Geschichte wiederholt, scheint es einfach nur so, als würden wir Dinge vorhersagen.“
Aber erklärt das auch den Turm in London? Tja, wer weiß. Vielleicht sind die Macher von Die Simpsons ja doch Zeitreisende.