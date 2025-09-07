Die Simpsons: 13 Vorhersagen, die tatsächlich eingetroffen sind

1 / 14

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Simpsons können in die Zukunft schauen, was schon irgendwie gruselig ist. Anhand von 13 Beispielen beweisen wir das euch – denn in all diesen Fällen hat die Serie Ereignisse in der Realität vorhergesagt.

Es gibt Dinge auf der Welt, die gibt's nicht – oder sollte es nicht geben, zumindest nach unserem eigenen Weltkonzept zu schließen. Die Simpsons gehören zu den am längsten laufenden Serien überhaupt, und mit ihrer stetig satirischen Verarbeitung von wichtigen Weltereignissen bleiben sie fast immer topaktuell – oder sogar überaktuell? Einige Simpsons-Folgen behandeln Dinge, die noch gar nicht passiert sind, und manche davon traten auf verblüffende Art irgendwann ein.

Also, einmal ganz direkt gefragt: Kann Die Simpsons die Zukunft vorhersagen? Bildet euch selbst eine Meinung, indem ihr durch unseren Artikel scrollt.