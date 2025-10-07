„Die Simpsons 2“: Wann erscheint die langersehnte Fortsetzung?

Nach fast zwei Jahrzehnten kommt mit „Die Simpsons 2“ endlich die Fortsetzung zum Kultfilm in die Kinos. Jetzt ist auch der Starttermin bekannt.

„Die Simpsons 2“: Startdatum steht fest

Es ist offiziell: Ein Sequel von „Die Simpsons: Der Film“ kommt in die Kinos. 20th Century Studios hat die langersehnte Fortsetzung bestätigt und zugleich den weltweiten Starttermin bekanntgegeben. Am 23. Juli 2027 kehren Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie auf die große Leinwand zurück.

Damit erfüllt sich ein Versprechen, das bereits das Ende des ersten Films aus dem Jahr 2007 andeutete – damals murmelte Baby Maggie das Wort „Sequel?“. Der erste Teil spielte weltweit über 500 Millionen Dollar ein und war einer der erfolgreichsten Animationsfilme seiner Zeit.

„Die Simpsons“ haben einige Dinge des Weltgeschehens vorhergesagt. Ein paar davon, seht ihr in unserem Video.

Simpsons-Sequel: Das Team und die Synchronsprecher

Noch gibt es keine Details zur Handlung, aber die Vorfreude bei Fans ist riesig. Hinter den Kulissen sind erneut Matt Groening und das bewährte Kreativteam von „Die Simpsons“ beteiligt, die die Serie seit Jahrzehnten prägen. Auch die Synchronsprecher sollen wieder an Bord sein, damit Homer und Co. ihre bekannten Stimmen behalten.

Die offizielle Ankündigung wurde mit einem Poster veröffentlicht, das ein Donut-Motiv und den Slogan „Homer’s coming back for seconds“ zeigt – ein klarer Hinweis darauf, dass es diesmal wieder chaotisch, satirisch und gewohnt humorvoll zugehen wird.

Die Simpsons im Kino: Was ihr von „Die Simpsons 2“ erwarten könnt

Während die Story noch geheim bleibt, dürfte klar sein: Die Macher werden erneut den typischen Mix aus Gesellschaftssatire, absurdem Humor und liebenswert-chaotischen Familienmomenten auf die Leinwand bringen. Nach 37 Serien-Staffeln und bereits gesicherter Verlängerung bis mindestens Staffel 40 hat die Kultfamilie noch längst nicht ihren Biss verloren.

Fans hoffen, dass der Film größere, epische Abenteuer zeigt, die in der Serie so nicht möglich sind – ähnlich wie der erste Teil mit der Springfield-Kuppel. Ob politische Seitenhiebe, verrückte Gastauftritte oder neue Schicksalsschläge für Springfield: Sicher ist, dass „Die Simpsons 2“ im Sommer 2027 zu einem der Animations-Highlights im Kinojahr wird.