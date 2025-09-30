Die Simpsons: Neuer Film löst 20 Jahre alten Gag endlich auf

Dieser Simpsons-Gag hat einen 20 Jahre alten Bart.

Die Simpsons erhalten einen zweiten Kinofilm. Das hat 20th Century Studios offiziell bekannt gegeben (Quelle: 20th Century Studios). Dadurch bekommt auch ein 20 Jahre alter Gag endlich seine lang verdiente Pointe – vorausgesetzt der neue Film erscheint rechtzeitig.

Dieser Simpsons-Gag ist verdammt gut gealtert

So etwas können auch nur die Macher der Simpsons bringen. Fast 20 Jahre nach dem ersten Film soll der zweite Simpsons-Film am 23. Juli 2027 in den US-Kinos starten. Das ist deshalb witzig, weil Bart in der ersten Folge der 19. Staffel, die nach dem ersten Film erschien, an die Tafel folgenden Satz schrieb:

Ich werde nicht 20 Jahre warten, um einen weiteren Film zu machen.

Der Tafel-Gag hat eine lange Tradition bei den Simpsons. (© 20th Century Studios)

Zwischen dem Start des ersten und des zweiten Films liegen also fast exakt 20 Jahre – die Differenz beträgt dabei lediglich vier Tage. Sollte der zweite Simpsons-Film also pünktlich erscheinen, dann hat dieser 20 Jahre alte Tafel-Gag tatsächlich die Wahrheit gesagt. So richtig lachen kann man über diesen Gag allerdings erst im Sommer 2027, wenn der Film rechtzeitig erscheint.

Können die Simpsons in die Zukunft schauen?

Die Simpsons haben sich in den letzten Jahren einen fast prophetischen Ruf aufgebaut, wenn es um Vorhersagen geht, die dann tatsächlich eingetreten sind. Wir haben dazu auch eine eigene Bilderstrecke erstellt, falls ihr mehr sehen wollt. Der hier behandelte Tafel-Gag ist zwar eher eine selbst erfüllende Prophezeiung, wird mit Sicherheit aber als beliebtes Trivia in die Geschichte der Serie eingehen.

Übrigens hat Tochter Maggie Simpson die Fortsetzung schon vor 20 Jahren mehr oder weniger angekündigt und zwar während des Abspanns des ersten Films. Hier könnt ihr euch den Clip direkt auf X (ehemals Twitter) ansehen.