  4. „Die Simpsons Staffel 36“: alle neuen Folgen ab sofort auf Disney+

Moritz Paal
Moritz Paal
„Die Simpsons“
Die Simpsons sorgen wieder für Chaos. (© IMAGO / Capital Pictures / Bildbearbeitung GIGA)
Die gelbe Familie ist zurück! Ab sofort könnt ihr die brandneuen Abenteuer aus Springfield im Stream erleben. Wir verraten euch, wo und wann die 36. Staffel der „Simpsons“ läuft und was euch in den Folgen erwartet.

Wann und wo ihr die neuen Folgen sehen könnt

Die 36. Staffel von „Die Simpsons“ ist seit dem 8. Oktober 2025 komplett auf Disney+ verfügbar. Damit startete der Streaming-Dienst nur zwei Tage nach dem Free-TV-Sender ProSieben, der die ersten Folgen bereits am 6. Oktober 2025 ausstrahlte.

Insgesamt erwarten euch 22 Episoden mit Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie. Darunter sind auch drei Episoden, die bereits früher exklusiv auf Disney+ veröffentlicht wurden, wie die Weihnachtsdoppelfolge „Oh ihr Simpsons, freuet euch!“.

Ihr bekommt nicht genug von der gelben Familie? Im Video erfahrt ihr mehr über die Rückkehr von „Die Simpsons“ ins Kino.

"Die Simpsons" kehren zurück ins Kino!
Das erlebt die Familie Simpson in der neuen Staffel

Die 36. Staffel hält einige Überraschungen für euch bereit. In der sehr besonderen ersten Folge mit dem Titel „Barts Geburtstag“ wird ein angeblich von einer KI geschriebenes Serienfinale gezeigt, in der Bart plötzlich ein eigenes Bewusstsein entwickelt.

Wie gewohnt erlebt die Familie aber auch viele alltägliche und skurrile Abenteuer. Ihr könnt euch auf diese Höhepunkte freuen:

  • „Yellow Lotus“: Die Simpsons verbringen einen kurzen Aufenthalt in einem Luxus-Resort.
  • „Lisa verzweifelt gesucht“: Lisa taucht in die Kunstszene von Capital City ein.
  • „Zwei in einem Sarg“: Grampa muss sich mit einem alten Fall aus seiner Zeit als Privatdetektiv auseinandersetzen.
  • „Der Wunschknochen“: Die traditionelle Grusel-Special mit drei neuen schaurigen Geschichten.
  • „Con Air“: Die Familie fliegt mit einer Fluglinie, die nur die unerträglichsten Passagiere befördert.
Episodenguide zur 36. Staffel

In dieser Tabelle findet ihr eine Übersicht über alle Folgen der Staffel:

Folge

Deutscher Titel

1

Barts Geburtstag

2

Yellow Lotus

3

Lisa verzweifelt gesucht

4

Zwei in einem Sarg

5

Der Wunschknochen

6

Ladies Night

7

Die Nacht der lebenden Simpsons

8

Con Air

9

Homer und seine Schwestern

10

Oh ihr Simpsons, freuet euch! (Teil 1)

11

Oh ihr Simpsons, freuet euch! (Teil 2)

12

Der Berg ruft

13

Flasche leer

14

The Past and the Furious

15

Flanders' Liste

16

Durch dick und dünn

17

P.S. Ich hasse dich

18

Gelber Planet

19

Feld der Träume

20

Ein Mob kam in die Küche

21

Volles Herz und leerer Pool

22

Was vom Tage übrig blieb

Eine besondere Staffel mit Zukunft

Diese Staffel ist nicht nur lang, sie ist auch historisch. Sie ist die letzte Staffel, in der die langjährige Sprecherin Pamela Hayden zu hören ist, die Charakteren wie Milhouse ihre Stimme lieh.

Lesenswert

Und für alle Fans, die Angst um die Zukunft ihrer Lieblingsserie haben: Entwarnung! „Die Simpsons“ gehen nicht zu Ende. Die 37. Staffel läuft bereits in den USA, und die Serie wurde bereits bis zu einer 40. Staffel verlängert.  Auch ein zweiter Kinofilm ist bereits in Planung.

