„Die Simpsons Staffel 36“: alle neuen Folgen ab sofort auf Disney+

Die gelbe Familie ist zurück! Ab sofort könnt ihr die brandneuen Abenteuer aus Springfield im Stream erleben. Wir verraten euch, wo und wann die 36. Staffel der „Simpsons“ läuft und was euch in den Folgen erwartet.

Wann und wo ihr die neuen Folgen sehen könnt

Die 36. Staffel von „Die Simpsons“ ist seit dem 8. Oktober 2025 komplett auf Disney+ verfügbar. Damit startete der Streaming-Dienst nur zwei Tage nach dem Free-TV-Sender ProSieben, der die ersten Folgen bereits am 6. Oktober 2025 ausstrahlte.

Insgesamt erwarten euch 22 Episoden mit Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie. Darunter sind auch drei Episoden, die bereits früher exklusiv auf Disney+ veröffentlicht wurden, wie die Weihnachtsdoppelfolge „Oh ihr Simpsons, freuet euch!“.

Ihr bekommt nicht genug von der gelben Familie? Im Video erfahrt ihr mehr über die Rückkehr von „Die Simpsons“ ins Kino.

Das erlebt die Familie Simpson in der neuen Staffel

Die 36. Staffel hält einige Überraschungen für euch bereit. In der sehr besonderen ersten Folge mit dem Titel „Barts Geburtstag“ wird ein angeblich von einer KI geschriebenes Serienfinale gezeigt, in der Bart plötzlich ein eigenes Bewusstsein entwickelt.

Wie gewohnt erlebt die Familie aber auch viele alltägliche und skurrile Abenteuer. Ihr könnt euch auf diese Höhepunkte freuen:

„Yellow Lotus“ : Die Simpsons verbringen einen kurzen Aufenthalt in einem Luxus-Resort.

: Die Simpsons verbringen einen kurzen Aufenthalt in einem Luxus-Resort. „Lisa verzweifelt gesucht“ : Lisa taucht in die Kunstszene von Capital City ein.

: Lisa taucht in die Kunstszene von Capital City ein. „Zwei in einem Sarg“ : Grampa muss sich mit einem alten Fall aus seiner Zeit als Privatdetektiv auseinandersetzen.

: Grampa muss sich mit einem alten Fall aus seiner Zeit als Privatdetektiv auseinandersetzen. „Der Wunschknochen“ : Die traditionelle Grusel-Special mit drei neuen schaurigen Geschichten.

: Die traditionelle Grusel-Special mit drei neuen schaurigen Geschichten. „Con Air“: Die Familie fliegt mit einer Fluglinie, die nur die unerträglichsten Passagiere befördert.

Episodenguide zur 36. Staffel

In dieser Tabelle findet ihr eine Übersicht über alle Folgen der Staffel:

Folge Deutscher Titel 1 Barts Geburtstag 2 Yellow Lotus 3 Lisa verzweifelt gesucht 4 Zwei in einem Sarg 5 Der Wunschknochen 6 Ladies Night 7 Die Nacht der lebenden Simpsons 8 Con Air 9 Homer und seine Schwestern 10 Oh ihr Simpsons, freuet euch! (Teil 1) 11 Oh ihr Simpsons, freuet euch! (Teil 2) 12 Der Berg ruft 13 Flasche leer 14 The Past and the Furious 15 Flanders' Liste 16 Durch dick und dünn 17 P.S. Ich hasse dich 18 Gelber Planet 19 Feld der Träume 20 Ein Mob kam in die Küche 21 Volles Herz und leerer Pool 22 Was vom Tage übrig blieb

Eine besondere Staffel mit Zukunft

Diese Staffel ist nicht nur lang, sie ist auch historisch. Sie ist die letzte Staffel, in der die langjährige Sprecherin Pamela Hayden zu hören ist, die Charakteren wie Milhouse ihre Stimme lieh.

Und für alle Fans, die Angst um die Zukunft ihrer Lieblingsserie haben: Entwarnung! „Die Simpsons“ gehen nicht zu Ende. Die 37. Staffel läuft bereits in den USA, und die Serie wurde bereits bis zu einer 40. Staffel verlängert. Auch ein zweiter Kinofilm ist bereits in Planung.