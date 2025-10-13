„Die Simpsons“ Staffel 37: Alle Infos rund um die neuen Folgen

Seit 1989 begeistert die Zeichentrickserie „Die Simpsons“ weltweit die Zuschauer. 2025 ist die 37. Staffel erschienen. Wann ist sie in Deutschland zu sehen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So geht es mit „Die Simpsons“ weiter

2025 gab der amerikanische TV-Sender Fox bekannt, dass „Die Simpsons“ nach der 36. Staffeln verlängert wird. Es werden vier weitere Staffeln produziert. Eine 40. Staffel „Die Simpsons“ ist damit gesichert. Geplant sind 15 Folgen pro Staffel und zusätzliche exklusive Folgen für Disney+.

Anzeige

„Die Simpsons“ sind nicht nur unterhaltsam, sondern waren in der Vergangenheit bereits öfters ein Zukunftsorakel:

Start und Sendetermine von Staffel 37

Während die neue Staffel in Amerika bereits seit dem 28. September diesen Jahres ausgestrahlt wird, ist für Deutschland noch kein fester Starttermin bekannt. Da Disney+ sich bereits weltweit die Streamingrechte gesichert hat, werden die Folgen auf der Streamingplattform zu sehen sein.

Anzeige

Jubiläum mit Geheimnissen: die 800. Folge von „Die Simpsons“

Im Februar 2026 erreicht die Kultserie ein echtes TV-Highlight: die 800. Episode steht an – und gleich zwei neue Folgen werden an einem Abend in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt.

Executive Producer Matt Selman bezeichnete das Jubiläum als „big deal“ und kündigte zugleich etwas „streng Geheimes“ an – die wohl „beste 800. Folge, die man je gesehen hat“. Außerdem dürfen sich Fans auf ein besonderes Halloween-Special freuen: eine neue Ausgabe des legendären „Treehouse of Horror“.

Diese Promis sind in der 37. Staffel von „Die Simpsons“ zu sehen

„Die Simpsons“ laufen bereits seit über 35 Jahren und sind Kult. Gastauftritte von Prominenten haben inzwischen Tradition.

In der 37. Staffel werden Zuschauer unter anderem Kieran Culkin, Glenn Howerton, Albert Brooks, Cole Escola, Danny Pudi, Adam Pally sowie Brendan und Domhnall Gleeson als Zeichentrick-Versionen erleben. In der Sonderfolge zu Halloween treten außerdem Idris Elba, Michael Keaton, Viola Davis und Stan Kelly auf.

Anzeige

Fans der Zeichentrickfamilie dürfen sich nicht nur über die bestätigte Fortsetzung der Serie freuen: Auch ein neuer „Die Simpons“-Film wurde für 2027 angekündigt.