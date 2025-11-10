„Die Tagebücher der Apothekerin“: Bei Crunchyroll gibt es Staffel 1 & 2 im Stream

Einer der erfolgreichsten Anime der letzten Jahre ist ohne Frage „Die Tagebücher der Apothekerin" und wir alle lieben die Intrigen rundum Maomao und Jinshi. Euch fehlen noch Episoden? Hier erfahrt ihr, wo ihr den Anime streamen könnt.

Das Mystery-Drama „Apothecary Diaries“ katapultierte sich noch während der Sendezeit direkt an die Spitze der Rankings und überzeugte hunderttausende Animefans genug, um eine unfassbare Wertung von 8,88 zu bekommen. Auch die zweite Staffel des medizinischen Animes steht dem in nichts nach und glänzt mit einem MAL-Score von 8,86.

Wer streamt „Die Tagebücher der Apothekerin“?

Wie die meisten neuen Animes könnt ihr auch die spannenden Unterfangen von Maomao bei dem Streaming-Anbieter Crunchyroll schauen. Staffel 1 könnt ihr mit Werbung völlig kostenfrei schauen. Für Staffel 2 müsst ihr jedoch ein Premium-Abo für 6,99 € abschließen. Es gibt aber auch einen Gratis-Testzeitraum von 7 Tagen, wenn ihr nur diesen Anime schauen wollt.

Staffel 1 könnt ihr außerdem auf Netflix schauen, wenn ihr das notwendige Abo besitzt:

Sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2 des intrigenreichen Animes haben jeweils 24 Folgen, sodass ihr euch auf satte 20 Stunden Schauzeit einstellen könnt.

Gibt es schon Infos zu Staffel 3?

Alle Fans von Maomao, Jinshi und Co. können erleichtert aufatmen: Die nächste Staffel des genialen Animes befindet sich bereits in der Produktion. In dem verlinkten Guide zu Staffel 3 halten wir euch stets auf dem Laufenden.

Wenn ihr die nächste Staffel nicht abwarten könnt, könntet ihr in der Zwischenzeit euch auch an der Light-Novel versuchen. Schnappt euch dafür Volumen 5 der Romanenreihe. Insgesamt gibt es Stand Juli 2025 ganze 15 Bänder, die euch die Wartezeit versüßen werden.

Worum geht es in „Die Tagebücher der Apothekerin“?

Mao Mao hat kein einfaches Leben. Sie wächst in einem Freudenhaus auf und muss von klein auf viel leisten, um in dieser skrupellosen Welt nicht unterzugehen. Als ob das nicht schon genug wäre, wird die 17-jährige Apothekerin in Ausbildung von Banditen entführt und an den kaiserlichen Hof, angelehnt an das antike China, verkauft. Zunächst arbeitet sie als einfache Magd und legt viel Wert darauf, unter dem Radar zu bleiben.

Doch als sie aus den Schatten hilft, das Mysterium rund um die erkrankten Kinder des Kaisers aufzuklären, erkennt ein Eunuch namens Jinshi, dass Mao Mao viel mehr auf dem Kasten hat, als sie preisgibt. Er stellt sie unter seine Dienste und zusammen klären sie im Verlauf der 24 Folgen viele rätselhafte Ereignisse am kaiserlichen Hof auf, bei denen Mao Mao immer wieder ihre ausgezeichnete Fähigkeiten als Apothekerin und Kräuterkundige zeigt.

Am Ende der ersten Staffel bleiben jedoch einige Fragen unbeantwortet, so wie zum Beispiel die nach der wahren Herkunft von Jinshi und seiner Verbindung zum Kaiser. Hoffentlich erfahren wir in Staffel 2 von „Die Tagebücher der Apothekerin“ mehr und sehen auch, wie sich die Beziehung zwischen Mao Mao und Jinshi weiterentwickelt.

Heutzutage ist es keine Schande mehr, auf Anime zu stehen oder sogar sich Weeb zu nennen. Habt ihr es drauf, eure Kenntnisse in unserem Quiz rund um Anime zu testen? Dann legt los und beantwortet möglichst viele Fragen richtig:

