„Die Tagebücher der Apothekerin“ Staffel 3: Release-Monat steht nun fest

Nach zwei erfolgreichen Staffeln hat sich „Die Tagebücher der Apothekerin“ eine treue Zuschauerschaft gesichert. Nach dem Abschluss der zweiten Season stellt sich nun die Frage: Wie geht es mit Maomao und Jinshi weiter? Im Folgenden fassen wir alle bisherigen Informationen zur Fortsetzung für euch zusammen.

„Tagebücher der Apothekerin“ Season 3 und ein Film bestätigt

Nach dem Staffelfinale der zweiten Season von „Die Tagebücher der Apothekerin“ bleiben Fragen und Handlungsstränge offen. Es steht jedoch fest, dass „Die Tagebücher der Apothekerin“ fortgesetzt wird und sich bereits in Produktion befindet.

„Tagebücher der Apothekerin“ Staffel 3 ist in zwei Teile mit jeweils drei Monaten Laufzeit unterteilt. Teil 1 von Season 3 soll im Oktober 2026 beginnen. Der zweite Part soll nach einer kurzen Pause im April 2027 starten, also nach einer Anime-Season Auszeit.

Zusätzlich ist bestätigt, dass ein Film kommt, der im Dezember 2026 in Japan starten soll. Bei dem Film handelt es sich um eine neue Geschichte, die von der Originalautorin Natsu Hyuuga verfasst ist. Ob der Film auch in die deutschen Kinos kommt, ist bisher noch nicht bekannt. Sobald es weitere Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Der Ankündigungs-Trailer von „Tagebücher der Apothekerin“ Staffel 3, der auf einen wichtigen Moment der zweiten Staffel zurückblickt und die Geschichte an einen neuen Schauplatz verlagert, könnt ihr hier sehen. Schaut ihn euch allerdings nur an, wenn ihr die zweite Season beendet habt, da er Spoiler beinhaltet:

Wer übernimmt die Produktion?

Zwar sind Details zur Produktion der Fortsetzung noch nicht bekannt, allerdings könnt ihr davon ausgehen, dass auch dieses Mal Studios Toho Animation Studio x Olm den Anime produziert. Ein Indiz dafür ist bereits, dass der offizielle Toho-YouTube-Kanal den Teaser gepostet hat.

Beide Staffeln von „Die Tagebücher der Apothekerin“ stehen euch weiterhin bei Crunchyroll zur Verfügung. Ihr könnt sie mit deutscher Synchronisation oder im Originalton mit Untertitel schauen.

