Die Toten Hosen live im Ratinger Hof: Tickets und Termin

„Die Toten Hosen“ kommen wieder auf Tour. Nach einem Überraschungs-Gig bei „Jamel rockt den Förster“ folgt eine Europa-Reise. Mitte September gibt es dann eine kleine Show in der legendären Location „Ratinger Hof“. Wann beginnt der Vorverkauf und wo gibt es die Tickets?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Erst im kommenden Jahr gehen Die Toten Hosen auf eine ausgedehnte Deutschland-Tour. Schon in Kürze kann eine Handvoll Fans die Band im Düsseldorfer „Ratinger Hof“ sehen. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Mittwoch, 27.08., um 17:00 Uhr im Kaufmich-Shop.

Anzeige

Die Toten Hosen live im Ratinger Hof: Vorverkauf am Mittwoch

Nach 41 Jahren kehren Die Toten Hosen in den Kult-Laden in Düsseldorf zurück. Der Ansturm dürfte riesig sein, während das Kontingent sehr klein ist. Jeder Fan hat die Chance auf maximal 2 Tickets im Vorverkauf. Es wird lediglich Tickets zum Ausdrucken geben. Die Karten sind personalisiert, am Veranstaltungstag muss der Personalausweis beim Einlass vorgezeigt werden. Wichtiger Hinweis: Laut Newsletter sind nachträgliche Änderungen der Namen nicht möglich.

Die Toten Hosen live 2026: „Trink aus! Wir müssen gehen“

Im Sommer 2026 geht es dann auf die große Deutschland-Reise. Die Konzerte im kommenden Jahr sind mehr oder weniger ausverkauft, es gibt nur noch für einzelne Termine Tickets (hier ansehen). Angekündigt wurde die Tour mit einem Teaser bei YouTube:

Die Ankündigung sorgt zwar für viel Freude unter den Fans, allerdings gibt es auch einige Sorgen. Schließlich fällt im Clip der Satz „Trink aus! Wir müssen gehen“. Hübner antwortet darauf „Okay, das klingt schon ein bisschen wie“ – ausgesprochen wird es nicht, viele DTH-Fans vermuten aber, dass damit der Abschied der Band gemeint sein könnte. Das sind die Live-Termine für Die Toten Hosen im Jahr 2026:

07.06.2026 - Esch/Alzette, Rockhall

08.06.2026 - Esch/Alzette, Rockhall

13.06.2026 - Stuttgart, Cannstatter Wasen

20.06.2026 - Zürich, Stadion Letzigrund

27.06.2026 - Frankfurt, Deutsche-Bank-Park

03.07.2026 - Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

04.07.2026 - Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

08.07.2026 - München, Hans-Jochen-Vogel-Platz

09.07.2026 - München, Hans-Jochen-Vogel-Platz

11.07.2026 - Berlin, Olympiastadion

17.07.2026 - Köln, Rheinenergiestadion

18.07.2026 - Köln, Rheinenergiestadion

25.07.2026 - Freiburg, Messeplatz

14.08.2026 - Bremen, Bürgerweide

15.08.2026 - Hannover, Messe

21.08.2026 - Nohfelden, Bostalsee

22.08.2026 - Nohfelden, Bostalsee

27.08.2026 - Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld

29.08.2026 - Dresden, Rinne

05.09.2026 - Minden, Weserufer Kanzlers Weide

09.09.2026 - Bayreuth, Volksfestplatz

12.09.2026 - Wien, Ernst-Happel-Stadion

Abschied oder nicht? Es wird gemunkelt, dass das die Abschieds-Tour der Band sein wird. Aber seien wir ehrlich, so schön wie Minden, Bayreuth und Wien sind, die Rock-Legenden werden ihre finalen Auftritte in Deutschland sicherlich in Düsseldorf abhalten. Da kommt noch was, ich bin mir sicher. Martin Maciej

Anzeige

Die Toten Hosen live 2025: „Keep Calm and Carry On“

Bereits in dieser Woche geht die Düsseldorfer Band auf Club-Tour durch Europa. Startschuss für die Europareise ist der kommende Freitag, 29.08.2025. Dann wird es in Kopenhagen das erste Konzert geben. Anschließend reisen Campino und Co. durch weitere Städte Europas. Das sind die Termine der „Keep Calm and Carry On“-Tour 2025:

Freitag, 29.08.2025: Dänemark, Kopenhagen, Vega

Sonntag, 31.08.2025: Schweden, Stockholm, Fallan

Dienstag, 02.09.2025: Polen, Warschau, Stodola

Sonntag, 07.09.2025: Großbritannien, London, o2 Forum

Dienstag, 09.09.2025: Paris, Frankreich, Elysée Montmartre

Mittwoch, 10.09.2025: Niederlande, Amsterdam, Paradiso

Sonntag, 14.09.2025: Belgien, Brüssel, Ancienne Belgique

Die letzten Live-Auftritte von „Die Toten Hosen“ gab es im August 2023 mit Konzerten in Blackpool und Zürich. In Deutschland waren die Punkrocker zuletzt im Jahr 2022 auf ausgedehnter Konzertreise unterwegs.

Zwei Jahre Pause sind genug! Länger halten wir es im Proberaum nicht mehr aus! Die Toten Hosen zu den neuen Tour-Terminen in Europa

In diesem August und September geht es zunächst auf kleinere Bühnen im europäischen Ausland. Die Toten Hosen sind zwar für ihre deutschen Songs bekannt, haben aber auch viele englische Texte im Repertoire. Bei den anstehenden Konzerten dürfte die deutsche Fan-Gemeinde Campino, Kuddel, Vom, Andi und Breiti sicherlich hinterherreisen, es dürften also überwiegend bekannte Hits wie „Tage wie diese“, „Alles aus Liebe“ und „Bonnie & Clyde“ gespielt werden. Sicherlich gibt es aber auch einige englischsprachige Punkrock-Klassiker sowie Songs der „Learning English“-Platten oder „Love, Peace & Money“ zu hören.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.