Die Toten Hosen live: Neue Termine für 2027 – Vorverkauf beginnt in Kürze

Die „Die Toten Hosen“ gehen 2026 wieder auf eine ausgedehnte Deutschland-Tour. Für 2027 wurden neue Termine angekündigt, der Vorverkauf startet in Kürze.

Möglicherweise handelt es sich um den Abschied der deutschen Punk-Rock-Legenden. Der Vorverkauf für die Termine 2027 beginnt am Mittwoch, den 19. November, um 17:00 Uhr. Tickets wird es vorerst nur im offiziellen Ticket-Shop der Band geben.

Zum Ticket-Shop

Die Toten Hosen live 2026 und 2027: Neue Termine angekündigt

Die zusätzlichen Termine wurden wieder mit einem unterhaltsamen Video angekündigt:

Das sind die neuen Termine:

12.06.2027: Nürnberg, Max-Morlock-Stadion

17.06.2027: Maimarktgelände, Mannheim

19.06.2027: Stadion Wankdorf, Bern (Schweiz)

23.06.2027: Messe Graz Open Air, Graz

26.06.2027: Festwiese, Leipzig

03.07.2027: Eintracht-Stadion, Braunschweig

10.07.2027: Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf

Die Toten Hosen weisen darauf hin, dass man Tickets ausschließlich im offiziellen Shop und nicht bei Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket oder aus zweiter Hand bei eBay und Kleinanzeigen kaufen soll.

Die Toten Hosen live 2026: „Trink aus! Wir müssen gehen“

Im Sommer 2026 startet die große Deutschland-Reise. Die Konzerte im kommenden Jahr sind mehr oder weniger ausverkauft, es gibt nur noch für einzelne Termine Tickets (hier ansehen). Angekündigt wurde auch diese Tour mit einem Teaser bei YouTube:

Die Ankündigung sorgte zwar für viel Freude unter den Fans, allerdings gibt es auch einige Sorgen. Schließlich fällt im Clip der Satz „Trink aus! Wir müssen gehen“. Hübner antwortet darauf „Okay, das klingt schon ein bisschen wie“ – ausgesprochen wird es nicht, viele DTH-Fans vermuten aber, dass damit der Abschied der Band gemeint sein könnte. Das sind die Live-Termine für Die Toten Hosen im Jahr 2026:

07.06.2026 - Esch/Alzette, Rockhall

08.06.2026 - Esch/Alzette, Rockhall

13.06.2026 - Stuttgart, Cannstatter Wasen

20.06.2026 - Zürich, Stadion Letzigrund

27.06.2026 - Frankfurt, Deutsche-Bank-Park

03.07.2026 - Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

04.07.2026 - Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

08.07.2026 - München, Hans-Jochen-Vogel-Platz

09.07.2026 - München, Hans-Jochen-Vogel-Platz

11.07.2026 - Berlin, Olympiastadion

17.07.2026 - Köln, Rheinenergiestadion

18.07.2026 - Köln, Rheinenergiestadion

25.07.2026 - Freiburg, Messeplatz

14.08.2026 - Bremen, Bürgerweide

15.08.2026 - Hannover, Messe

21.08.2026 - Nohfelden, Bostalsee

22.08.2026 - Nohfelden, Bostalsee

27.08.2026 - Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld

29.08.2026 - Dresden, Rinne

05.09.2026 - Minden, Weserufer Kanzlers Weide

09.09.2026 - Bayreuth, Volksfestplatz

12.09.2026 - Wien, Ernst-Happel-Stadion

Im Herbst geht die Band auch noch einmal in Argentinien auf die Bühnen:

05.10.2026: Tandil, Club Union Y Progreso

07.10.2026: Rosario, Bioceres Arena

10.10.2026: Buenos Aires, Movistar Arena

Abschied oder nicht? Es wird gemunkelt, dass das die Abschieds-Tour der Band sein wird. Der letzte Termin für 2027 ist auch in Düsseldorf, und das, obwohl die Hosen dort bereits im kommenden Jahr 2026 spielen. Das sieht doch sehr stark nach einem Finale aus. Martin Maciej

Die letzten Live-Auftritte von „Die Toten Hosen“ gab es mit dem Überraschungs-Gig bei Jamel Rockt den Förster am 22. August 2025, davor im August 2023 mit Konzerten in Blackpool und Zürich. In Deutschland waren die Punkrocker zuletzt im Jahr 2022 auf ausgedehnter Konzertreise unterwegs, im Spätsommer 2025 reisten Campino und Co. durch Clubs in Europa.

Zwei Jahre Pause sind genug! Länger halten wir es im Proberaum nicht mehr aus! Die Toten Hosen zu den kürzlichen Tour-Terminen in Europa

