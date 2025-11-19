Die Toten Hosen live: Tickets im Vorverkauf – hier gibt es sie ab heute

Die „Die Toten Hosen“ gehen 2026 wieder auf eine ausgedehnte Deutschland-Tour. Für 2027 wurden neue Termine angekündigt, der Vorverkauf startet heute
Möglicherweise handelt es sich um den Abschied der deutschen Punk-Rock-Legenden. Der Vorverkauf für die neu angekündigten Termine im Jahr 2027 beginnt heute am Mittwoch, den 19. November, um 17:00 Uhr. Tickets wird es vorerst nur im offiziellen Ticket-Shop der Band geben.
Die Toten Hosen live 2026 und 2027: Neue Termine angekündigt
Die zusätzlichen Termine wurden wieder mit einem unterhaltsamen Video angekündigt:
Das sind die neuen Termine:
- 12.06.2027: Nürnberg, Max-Morlock-Stadion
- 17.06.2027: Maimarktgelände, Mannheim
- 19.06.2027: Stadion Wankdorf, Bern (Schweiz)
- 23.06.2027: Messe Graz Open Air, Graz
- 26.06.2027: Festwiese, Leipzig
- 03.07.2027: Eintracht-Stadion, Braunschweig
- 10.07.2027: Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf
Die Toten Hosen weisen darauf hin, dass man Tickets ausschließlich im offiziellen Shop und nicht bei Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket oder aus zweiter Hand bei eBay und Kleinanzeigen kaufen soll.
Die Toten Hosen live 2026: „Trink aus! Wir müssen gehen“
Im Sommer 2026 startet die große Deutschland-Reise. Die Konzerte im kommenden Jahr sind mehr oder weniger ausverkauft, es gibt nur noch für einzelne Termine Tickets (hier ansehen). Angekündigt wurde auch diese Tour mit einem Teaser bei YouTube:
Die Ankündigung sorgte zwar für viel Freude unter den Fans, allerdings gibt es auch einige Sorgen. Schließlich fällt im Clip der Satz „Trink aus! Wir müssen gehen“. Hübner antwortet darauf „Okay, das klingt schon ein bisschen wie“ – ausgesprochen wird es nicht, viele DTH-Fans vermuten aber, dass damit der Abschied der Band gemeint sein könnte. Das sind die Live-Termine für Die Toten Hosen im Jahr 2026:
- 07.06.2026 - Esch/Alzette, Rockhall
- 08.06.2026 - Esch/Alzette, Rockhall
- 13.06.2026 - Stuttgart, Cannstatter Wasen
- 20.06.2026 - Zürich, Stadion Letzigrund
- 27.06.2026 - Frankfurt, Deutsche-Bank-Park
- 03.07.2026 - Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
- 04.07.2026 - Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena
- 08.07.2026 - München, Hans-Jochen-Vogel-Platz
- 09.07.2026 - München, Hans-Jochen-Vogel-Platz
- 11.07.2026 - Berlin, Olympiastadion
- 17.07.2026 - Köln, Rheinenergiestadion
- 18.07.2026 - Köln, Rheinenergiestadion
- 25.07.2026 - Freiburg, Messeplatz
- 14.08.2026 - Bremen, Bürgerweide
- 15.08.2026 - Hannover, Messe
- 21.08.2026 - Nohfelden, Bostalsee
- 22.08.2026 - Nohfelden, Bostalsee
- 27.08.2026 - Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld
- 29.08.2026 - Dresden, Rinne
- 05.09.2026 - Minden, Weserufer Kanzlers Weide
- 09.09.2026 - Bayreuth, Volksfestplatz
- 12.09.2026 - Wien, Ernst-Happel-Stadion
Im Herbst geht die Band auch noch einmal in Argentinien auf die Bühnen:
- 05.10.2026: Tandil, Club Union Y Progreso
- 07.10.2026: Rosario, Bioceres Arena
- 10.10.2026: Buenos Aires, Movistar Arena
Abschied oder nicht?
Es wird gemunkelt, dass das die Abschieds-Tour der Band sein wird. Der letzte Termin für 2027 ist auch in Düsseldorf, und das, obwohl die Hosen dort bereits im kommenden Jahr 2026 spielen. Das sieht doch sehr stark nach einem Finale aus.
Die letzten Live-Auftritte von „Die Toten Hosen“ gab es mit dem Überraschungs-Gig bei Jamel Rockt den Förster am 22. August 2025, davor im August 2023 mit Konzerten in Blackpool und Zürich. In Deutschland waren die Punkrocker zuletzt im Jahr 2022 auf ausgedehnter Konzertreise unterwegs, im Spätsommer 2025 reisten Campino und Co. durch Clubs in Europa.
Zwei Jahre Pause sind genug! Länger halten wir es im Proberaum nicht mehr aus!