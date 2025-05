Die Toten Hosen Tour 2026: Tickets ab heute – alle Termine und ist das der Abschied?

„Die Toten Hosen“ kommen wieder auf Tour. Nachdem für den Spätsommer 2025 eine Europa-Reise angekündigt wurde, gibt es nun auch Termine für Deutschland-Konzerte. Wo spielen Die Toten Hosen 2026? Der Ticket-Vorverkauf startet heute. Um wie viel Uhr geht es los?

Update vom 14.05.2025: Der Kartenvorverkauf für „Die Toten Hosen“ beginnt heute, am Mittwoch, den 14. Mai 2025, um 18:00 Uhr. Die Tickets gibt es exklusiv im bandeigenen Online-Shop unter dth.de. Fans sollten sich bereits frühzeitig ein Konto anlegen. Pro Konzert kann jeder bis zu 8 Karten bestellen. Wichtig: Die Tickets sind personalisiert. Der Name ist allerdings nicht aufgedruckt, sondern wird händisch auf der Karte eingetragen. Es wird auch ein Kontingent für Sozialtickets geben. Diese Karten erfordern einen Nachweis und kosten 19,90 Euro.

Die Toten Hosen live 2026: „Trink aus! Wir müssen gehen“

Angekündigt wurde die Tour mit einem kleinen Video bei YouTube, bei dem Sänger Campino zusammen mit dem Hamburger Schauspieler Charly Hübner plaudert:

Die Ankündigung sorgt zwar für viel Freude unter den Fans, allerdings gibt es auch einige Sorgen. Schließlich fällt im Clip der Satz „Trink aus! Wir müssen gehen“. Hübner antwortet darauf „Okay, das klingt schon ein bisschen wie“ – ausgesprochen wird es nicht, viele DTH-Fans vermuten aber, dass damit der Abschied der Band gemeint sein könnte. Das sind die Live-Termine für Die Toten Hosen im Jahr 2026:

08.06.2026 - Esch/Alzette, Rockhall

13.06.2026 - Stuttgart, Cannstatter Wasen

20.06.2026 - Zürich, Stadion Letzigrund

27.06.2026 - Frankfurt, Deutsche-Bank-Park

03.07.2026 - Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

04.07.2026 - Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

08.07.2026 - München, Hans-Jochen-Vogel-Platz

11.07.2026 - Berlin, Olympiastadion

18.07.2026 - Köln, Rheinenergiestadion

25.07.2026 - Freiburg, Messeplatz

14.08.2026 - Bremen, Bürgerweide

15.08.2026 - Hannover, Messe

22.08.2026 - Nohfelden, Bostalsee

27.08.2026 - Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld

29.08.2026 - Dresden, Rinne

05.09.2026 - Minden, Weserufer Kanzlers Weide

12.09.2026 - Wien, Ernst-Happel-Stadion

Zwischen den Konzerten gibt es teilweise große Lücken. Das könnte Platz für Zusatz-Konzerte oder Festival-Termine geben. Möglicherweise wollen sich Campino und Co. aber zwischen den einzelnen Auftritten auch einfach nur ausruhen. Ab dem kommenden Mittwoch, 18:00 Uhr, könnt ihr versuchen, euch ein Ticket zu sichern.

Was sind die „Sozialtickets“?

Die Preise für die Konzerte sind noch nicht bekannt. Es wird aber Sozialtickets geben, die 19,90 Euro kosten werden. Diese Karten gibt es für jeden, die zum Zeitpunkt des Ticketkaufs einen Leistungsnachweis haben. Die Art des Nachweises hängt vom Bundesland ab, in dem das jeweilige Konzert stattfinden wird. Das kann der „Frankfurt Pass“, „München Pass“ oder der Nachweis über Bürgergeld, Sozialhilfe und Ähnliches sein. Alle Nachweise seht ihr im Ticketshop der Band (hier nachlesen).

Generell möchten wir Konzerte mit positiven Auswirkungen für Mensch und Umwelt veranstalten. Ein Aspekt davon ist soziale Nachhaltigkeit. Die Toten Hosen zu den Sozialtickets

Die Toten Hosen live 2025: „Keep Calm and Carry On“

Bereits in diesem Jahr geht die Düsseldorfer Band auf Club-Tour durch Europa. Startschuss für die Europareise ist der 29.08.2025. Dann wird es in Kopenhagen das erste Konzert geben. Anschließend reisen Campino und Co. durch weitere Städte Europas. Das sind die Termine der „Keep Calm and Carry On“-Tour 2025:

Freitag, 29.08.2025: Dänemark, Kopenhagen, Vega

Sonntag, 31.08.2025: Schweden, Stockholm, Fallan

Dienstag, 02.09.2025: Polen, Warschau, Stodola

Sonntag, 07.09.2025: Großbritannien, London, o2 Forum

Dienstag, 09.09.2025: Paris, Frankreich, Elysée Montmartre

Mittwoch, 10.09.2025: Niederlande, Amsterdam, Paradiso

Sonntag, 14.09.2025: Belgien, Brüssel, Ancienne Belgique

Die letzten Live-Auftritte von „Die Toten Hosen“ gab es im August 2023 mit Konzerten in Blackpool und Zürich. In Deutschland waren die Punkrocker zuletzt im Jahr 2022 auf ausgedehnter Konzertreise unterwegs.

Zwei Jahre Pause sind genug! Länger halten wir es im Proberaum nicht mehr aus! Die Toten Hosen zu den neuen Tour-Terminen in Europa

In diesem August und September geht es zunächst auf kleinere Bühnen im europäischen Ausland. Die Toten Hosen sind zwar für ihre deutschen Songs bekannt, haben aber auch viele englische Texte im Repertoire. Bei den anstehenden Konzerten dürfte die deutsche Fan-Gemeinde Campino, Kuddel, Vom, Andi und Breiti sicherlich hinterherreisen, es dürften also überwiegend bekannte Hits wie „Tage wie diese“, „Alles aus Liebe“ und „Bonnie & Clyde“ gespielt werden. Sicherlich gibt es aber auch einige englischsprachige Punkrock-Klassiker sowie Songs der „Learning English“-Platten oder „Love, Peace & Money“ zu hören.

