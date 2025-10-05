Die Tribute von Panem: Der eklige Grund, warum niemand Jennifer Lawrence in am Set küssen wollte

Die Kuss-Szenen zwischen Jennifer Lawrences und ihrem Co-Star waren dezent unangenehm.

Jennifer Lawrence wurde durch die Filmreihe Die Tribute von Panem, auch bekannt als The Hunger Games, weltberühmt. In den Filmen kämpft die junge Frau um ihr Überleben, startet eine Rebellion und verliebt sich. Um diese Liebesszenen ranken sich aber einige kuriose Aussagen. Demnach soll es ziemlich widerlich gewesen die Schauspielerin am Set zu küssen. Der Grund: übler Mundgeruch.

Hatte Jennifer Lawrence fiesen Mundgeruch?

Achtung, der nachfolgende Abschnitt beinhaltet Spoiler zum Finale der Reihe: Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1.

In den letzten beiden Filmen entscheidet sich nämlich nicht nur das Schicksal von Panem, nein, es kommt auch zu einer Liebesszene zwischen Heldin Katniss Everdeen, gespielt von Jennifer Lawrence und Gale Hawthorne, gespielt von Liam Hemsworth. Letzterer hat in einem Interview verraten, dass die Kuss-Szenen zwischen ihm und Lawrence alles andere als angenehm waren.

Jedes Mal, wenn ich Jennifer küssen musste, war das ziemlich unangenehm. Von außen betrachtet sieht es wie ein tolles Bild aus. Sie ist eine meiner besten Freundinnen. Ich liebe sie. Aber wenn wir eine Kuss-Szene hatten, aß sie extra Knoblauch oder Thunfisch oder etwas anderes Ekliges. (Quelle: E Online

Jennifer Lawrence ist in Hollywood und bei ihren Fans durchaus für ihren Humor bekannt. Offenbar wollte sie ihren Schauspielkollegen auf diese fiese Art und Weise ärgern. Sie selbst sagte aber später, dass es keine böse Absicht war und Thunfisch, Knoblauch und Co. nun mal zu den Dingen gehören, die sie gerne isst. Aber ganz egal, ob es jetzt ein Scherz oder ein Versehen war, die Story hält sich ähnlich hartnäckig wie Mundgeruch in den Köpfen der Menschen.

Auch ohne Lawrence geht die Geschichte weiter

Übrigens: Obwohl die Saga rund um Katniss Everdeen längst abgeschlossen ist, erscheinen trotzdem noch neue Filme, die das Universum von Die Tribute von Panem erweitern. So lief erst 2023 die Vorgeschichte Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes und Ende 2026 soll Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping an den Start gehen.