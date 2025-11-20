Die Tribute von Panem: Neuer Trailer zeigt mir, warum ich nächstes Jahr unbedingt ins Kino muss

Die Spiele beginnen!



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Lionsgate hat überraschend einen ersten Trailer für „Die Tribute von Panem: Der Tag bricht an“ veröffentlicht (ihr könnt ihn euch direkt oben ansehen). Ich bin ein riesiger Fan der Reihe und die ersten Szenen haben den Kinobesuch für mich zu einer sicheren Sache gemacht.

Der erste Trailer sieht toll aus

Der Trailer beginnt mit einer weiteren Ernte von Tributen – Kinder, die in eine Arena geschickt werden, um dort gegeneinander zu kämpfen, bis nur noch ein Junge oder ein Mädchen übrig ist. Da das Prequel die 50. Hungerspiele behandelt, müssen diesmal allerdings doppelt so viele Tribute in die tödliche Arena.

Wir können außerdem bereits einen Blick auf die Arena werfen. Die Autorin Suzanne Collins hat den Filmemachern keinen Gefallen getan, indem sie die Umgebung als fast schon unnatürlich schön beschrieben hat.

Ich finde allerdings, dass der erste Trailer dies bereits gut umsetzt. Alles wirkt zwar etwas realistischer, doch das grüne Paradies mit den fernen Bergen, auf denen bunte Blumen wachsen, liefert doch eine fast religiöse Stimmung, die durch die weißen Umhänge der Tribute noch unterstrichen wird.

Die Tribute von Panem: Schon das Buch ist fantastisch

Der nächste Die-Tribute-von-Panem-Film soll erst am 20. November 2026 ins Kino kommen. Ich muss mich also noch eine ganze Weile gedulden.

Vielleicht lese ich in der Zeit einfach noch einmal das fantastische Buch (auf Amazon ansehen). Ich hab mir das fünfte Buch der Reihe direkt zum Release gekauft und es hat mich komplett begeistert.

Ein besonderer Kniff ist, dass Fans der Reihe die grundlegende Geschichte bereits aus einem der Vorgänger kennen. Anstatt einfach das Bekannte auszuschmücken, hat Collins aber die Chance genutzt, um ein paar clevere Wendungen einzubauen, mit denen ich beim Lesen nie gerechnet hätte. Die ersten Szenen lassen mich hoffen, dass auch der neue Film wieder eine würdige Adaption sein wird.