  4. Die ultimative Grusel-Filmliste für Halloween: Leichte und schwere Kost für alle Geschmäcker

Jana Schultz
Jana Schultz,
4 min Lesezeit
Zwei Frauen sitzen auf Couch, essen Popcorn und schauen verstört
Horrorfilme sorgen an Halloween für die richtige Stimmung.© IMAGO / Pond5 Images / Bildbearbeitung GIGA1 / 16
Ihr wollt wissen, welche Horrorfilme euch Halloween versüßen? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir stellen euch 15 Filme vor. Von lustig bis verstörend ist alles dabei.

#1 Hocus Pocus (1993)

Der Teenager Max zieht in eine neue Stadt und erweckt aus Versehen drei Hexenschwestern zum Leben. Diese nutzen die Energie von Kindern, um jünger zu werden. Können Max und seine Freunde die drei aufhalten?

Diesen Film könnt ihr zu Beginn des Nachmittags schauen, auch wenn Kinder noch dabei sind. In der gekürzten Fassung ist er für FSK 6, in der ungekürzten für FSK 12 freigegeben. Es ist eine Komödie mit wenigen gruseligen Elementen.

Hocus Pocus

„Hocus Pocus“ im Stream

Kinostart: 05.01.1994 Streaming-Start: 01.10.2018
Genre: Fantasy, Kinderfilm, Komödie
FSK: Ab 12 Jahren
Filmlänge: 96 Min.

#2 The Addams Family (1991)

Nach 25 Jahren taucht Onkel Fester auf, doch Wednesday erkennt, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt. Handelt es sich etwa um einen Identitätsdiebstahl? Und wenn ja, was ist mit dem echten Fester passiert?

Fans der Serie „Wednesday“ sollten sich auf jeden Fall das Original anschauen. Es ist eine abgedrehte Familiengeschichte mit einer guten Portion schwarzem Humor.

Die Addams Family 1991

„Die Addams Family 1991“ im Stream

Kinostart: 23.01.1992 Streaming-Start: 25.09.2019
Genre: Kinderfilm, Komödie
FSK: Ab 12 Jahren
Filmlänge: 99 Min.

#3 Beetlejuice (1988)

Nachdem das Ehepaar Maitland stirbt, finden sie sich als Geister in ihrem Haus wieder, das von einer neuen Familie bewohnt wird. Als sie es nicht schaffen, die neuen Bewohner zu vertreiben, rufen sie Beetlejuice zu Hilfe.

Jüngere Kinder sollten für diesen Film bereits ins Bett gebracht werden, denn jetzt wird es schon etwas gruseliger.

Beetlejuice

„Beetlejuice“ im Stream

Kinostart: 10.11.1988 Streaming-Start: 01.06.2016
Genre: Horror, Komödie
FSK: Ab 12 Jahren
Filmlänge: 92 Min.

#4 Der Tod steht ihr gut (1992)

Madeline und Helen sind ewige Rivalinnen. Nachdem Madeline ein Elixier erhält, das ewige Jugend verspricht, nimmt das Chaos seinen Lauf und die beiden müssen schnell erkennen, dass Unsterblichkeit mit hohen Kosten kommt.

Dieser Film ist eine groteske Satire, die eher etwas für ältere Jugendliche und Erwachsene ist.

Der Tod steht ihr gut

„Der Tod steht ihr gut“ im Stream

Kinostart: 16.12.1992 Streaming-Start: 01.05.2014
Genre: Fantasy, Komödie
FSK: Ab 12 Jahren
Filmlänge: 104 Min.

#5 The Nightmare Before Christmas (1993)

Jack Skellington, der König der Halloween-Stadt, landet bei seiner Suche nach Abwechslung in Christmas Town und möchte Weihnachten übernehmen. Wird ihm das gelingen?

Ihr möchtet eine schaurig-schöne Geschichte sehen, die euch gleichzeitig auch schon auf Weihnachten einstimmt? Dann ist The Nightmare Before Christmas vielleicht genau das Richtige für euch.

Nightmare Before Christmas

„Nightmare Before Christmas“ im Stream

Kinostart: 06.12.1994 Streaming-Start: 01.06.2016
Genre: Animation & Zeichentrick, Fantasy, Kinderfilm
FSK: Ab 6 Jahren
Filmlänge: 76 Min.

#6 Coraline (2009)

Coraline findet eine Tür zu einer Parallelwelt, in der alles perfekt wirkt. Doch der Schein trügt und sie muss feststellen, dass sie sich aus dieser Welt befreien muss. Auch ihre Eltern sind in Gefahr. Kann sie sie retten?

Coraline ist ein Fantasy-Film mit einigen gruseligen Szenen.

Coraline

„Coraline“ im Stream

Kinostart: 15.08.2024 Streaming-Start: 30.03.2022
Genre: Animation & Zeichentrick, Kinderfilm
FSK: Ab 6 Jahren
Filmlänge: 100 Min.

#7 Ghostbusters (1984)

Eine Gruppe Parapsychologen gründet die Gruppe „Ghostbusters“ und macht Jagd auf Geister, die die Stadt bedrohen. Als die übernatürlichen Vorfälle drastisch zunehmen, müssen sie ihre Fähigkeiten erst recht unter Beweis stellen.

Der Film ist für Zuschauer ab 12 Jahren freigegeben.

Ghostbusters - Die Geisterjäger

„Ghostbusters - Die Geisterjäger“ im Stream

Kinostart: 25.01.1985 Streaming-Start: 14.01.2016
Genre: Fantasy, Horror, Komödie, Science Fiction
FSK: Ab 12 Jahren
Filmlänge: 107 Min.

#8 Casper (1995)

Der Geistertherapeut Dr. Harvey zieht mit seiner Tochter in ein altes Herrenhaus. Dort treffen die beiden auf den Geist Casper, der sich lebende Freunde wünscht. Währenddessen wollen seine drei Onkel das Haus verteidigen.

Mit einer Altersfreigabe von 6 Jahren eignet sich die Komödie auch für jüngere Kinder.

Casper

„Casper“ im Stream

Kinostart: 19.07.1995 Streaming-Start: 13.12.2014
Genre: Fantasy, Kinderfilm, Komödie
FSK: Ab 6 Jahren
Filmlänge: 100 Min.

#9 The Sixth Sense (1999)

Der Neunjährige Cole behauptet Tote sehen zu können. Auf was für Geheimnisse wird der Kinderpsychologe Dr. Malcolm Crowe wohl stoßen, während er den Jungen behandelt?

„The Sixth Sense“ ist ein Film für die dunklen Stunden, der auf eine ältere Zielgruppe ausgerichtet ist.

The Sixth Sense

„The Sixth Sense“ im Stream

Kinostart: 30.12.1999 Streaming-Start: 07.06.2016
Genre: Drama, Horror, Thriller, Mystery
FSK: Ab 12 Jahren
Filmlänge: 106 Min.

#10 Sleepy Hollow (1999)

In Sleepy Hollow gibt es eine Serie von Enthauptungen, die einer Geisterlegende zugeschrieben werden. Nun liegt es an dem Polizisten Ichabod Crane, den Fluch zu brechen.

Spätestens für diesen Film solltet ihr eure Kinder ins Bett schicken, selbst wenn sie schon etwas älter ist.

Sleepy Hollow

„Sleepy Hollow“ im Stream

Streaming-Start: 16.09.2013
Genre: Abenteuer, Drama, Fantasy, Science Fiction, Mystery
FSK: Ab 16 Jahren

#11 It (2017)

Eine Gruppe von Außenseitern stellen sich dem Clown Pennywise entgegen, um ihn davon abzuhalten, Kinder zu entführen. Dabei geraten sie selbst ins Visier.

Dieser Klassiker von Stephen King ist in seiner Neuauflage auf jeden Fall ein Must-See für einen schaurigen Abend.

ES

„ES“ im Stream

Kinostart: 28.09.2017 Streaming-Start: 11.01.2018
Genre: Drama, Horror, Thriller
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 135 Min.

#12 Chucky – Die Mörderpuppe (1988)

Nach einer tödlichen Verletzung überträgt ein Serienmörder seine Seele in eine Puppe, um seine Taten fortzusetzen. Gleichzeitig versucht er, wieder eine menschliche Gestalt anzunehmen.

Die Mörderpuppe

„Die Mörderpuppe“ im Stream

Kinostart: 14.06.1989 Streaming-Start: 08.04.2018
Genre: Horror, Thriller
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 87 Min.

#13 The Conjuring (2013)

Die Familie Perron zieht in ein abgelegenes Bauernhaus auf Rhode Island. Als sie immer wieder mit übernatürlichen Geschehnissen konfrontiert werden, rufen sie Geisterjäger zur Hilfe und erfahren, dass sie ernsthaft in Gefahr sind.

„The Conjuring“ arbeitet mit vielen Jumpscares und einer düsteren Atmosphäre.

Conjuring - Die Heimsuchung

„Conjuring - Die Heimsuchung“ im Stream

Kinostart: 01.08.2013 Streaming-Start: 10.01.2014
Genre: Horror, Thriller
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 112 Min.

#14 Hereditary (2018)

Nach dem Tod von Anne Graham wird ihre Familie immer wieder mit übernatürlichen Situationen konfrontiert. Auf was für Geheimnisse wird sie stoßen, wenn sie der Familiengeschichte nachspürt?

„Hereditary“ ist ein sehr verstörender Film.

Hereditary - Das Vermächtnis

„Hereditary - Das Vermächtnis“ im Stream

Kinostart: 14.06.2018 Streaming-Start: 13.10.2018
Genre: Drama, Horror, Thriller, Mystery
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 128 Min.

#15 Der Exorzist (1973)

Die Zwölfjährige Regan ist von einem Dämon besessen. In ihrer Verzweiflung ruft die Mutter zwei katholische Priester, die einen Exorzismus vornehmen sollen.

Jetzt sind wir schon am Ende des gruseligen Abends angekommen. Der Exorzist ist ein echter Klassiker, der sehr intensiv und verstörend ist.

Der Exorzist (Director' s Cut)

„Der Exorzist (Director' s Cut)“ im Stream

Kinostart: 19.09.1974 Streaming-Start: 01.01.1970
Genre: Drama, Horror
FSK: Ab 16 Jahren
Filmlänge: 122 Min.
