Die Zukunft von Wednesday: Was plant Netflix für Staffel 3 und darüber hinaus?

Kurz bevor der erste Teil der zweiten Staffel veröffentlicht wird, hat Netflix "Wednesday" Staffel 3 angekündigt. Hier sind alle Infos, die ihr zur dritten Staffel wissen müsst.

"Wednesday" Staffel 3 angekündigt

Fast 3 Jahre liegen zwischen dem Start der Serie und ihrer Fortsetzung. Doch bevor es mit dem ersten Teil von Staffel 2 losgeht, hat Netflix den Fans die Sicherheit gegeben, dass es auch danach noch mit dem Addams-Family-Spin-off weitergehen wird: "Wednesday" Staffel 3 hat offiziell grünes Licht bekommen. (Quelle: Netflix)

Auch wenn zu diesem Zeitpunkt natürlich noch denkbar wenig bekannt ist, teasert Co-Schöpfer Miles Millar zumindest an, dass wir ein paar neue bekannte Gesichter sehen werden:

In Staffel 3 werden wir weitere Mitglieder der Addams Family kennenlernen und mehr Familiengeheimnisse erfahren!

Viel mehr ist zu diesem Zeitpunkt über die nächste Staffel aber nicht bekannt, wie Showrunner Alfred Gough in seinen Worten erkennen lässt:

Unser Ziel für Staffel 3 ist dasselbe wie für jede Staffel: Wir wollen die beste Staffel von Wednesday machen, die wir können. Wir wollen unsere Charaktere weiter vertiefen und gleichzeitig die Welt von Nevermore und Wednesday erweitern.

Ankündigungsbild für Staffel 3 von "Wednesday" (© Netflix, MGM Television)

Wann startet Staffel 3?

Der genaue Starttermin für Staffel 3 steht noch nicht fest. Angesichts der aufwendigen Postproduktion und des bisherigen Veröffentlichungsrhythmus rechnen wir frühestens(!) mit einem Start Ende 2026 oder sogar erst 2027.

Noch mehr "Wednesday" und ein Spin-off?

Wie der Hollywood Repoter in einem Interview mit Regisseur Tim Burton und Hauptdarstellerin Jenna Ortega herausfinden konnten, ist aber noch weit mehr geplant.

So gibt es nicht nur die Bestätigung für Staffel 3, sondern auch erste Gespräche zu einer Spin-off-Serie der Spin-off-Serie. Insgesamt hoffen Showrunner und Stoffentwickler Gough und Millar, alle 7 Schuljahre der Nevermore Academy in der Serie abzubilden – was wiederum bedeutet, dass wir im Idealfall bis zu 7 Staffeln von "Wednesday" erwarten dürfen.