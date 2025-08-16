Diese 16 Bücher fühlen sich wie ein Sprung ins kühle Wasser an

Der Hitzesommer hält Deutschland umklammert, doch neben eiskalten Getränken und Badeausflügen kann auch eure Vorstellungskraft bei der Abkühlung helfen: Spannende und eisige Bücher entführen euch in atemberaubende Schneelandschaften, die euch im besten Fall die brennende Sonne vergessen lassen.
Wir haben 16 hochgelobte Bücher unterschiedlicher Genres herausgesucht, die alle irgendwie kalt, nass und abkühlend sind. Und falls es euch gar nicht so sehr um Schneelandschaften geht, dann können wir diese Bücher trotzdem empfehlen – immerhin sind es alles meisterhaft verfasste Werke, die Fans der einzelnen Genres lieben.
Das Geheimnis der Seelenschiffe – Robin Hobb
Diese fantastisch geschriebene Trilogie entführt euch in eine faszinierende Fantasy-Welt, in der lebendige Schiffe das Meer beherrschen. Im Zentrum stehen Familienkonflikte, politische Intrigen und mystische Geheimnisse, die eng mit den magischen „Seelenschiffen“ verbunden sind. Ihr begleitet starke Charaktere auf abenteuerlichen Reisen voller Gefahren und unerwarteter Wendungen – und das stets Umgeben vom Nass des Meeres. Ein episches, emotional mitreißendes Leseerlebnis.
Robin Hobb gehört in meinen Augen zu den besten Autorinnen unserer Zeit, falls ihr Fantasy mögt. Warum sie meine persönliche Lieblingsautorin ist, erzähle ich euch hier.
Das Schneemädchen – Eowyn Ivey
In diesem magischen Roman findet ein älteres Ehepaar in der einsamen, verschneiten Wildnis Alaskas ein geheimnisvolles Mädchen im Schnee. Zwischen Realität und Märchen verschwimmen die Grenzen, während das Paar und das Mädchen eine tiefe Verbindung eingehen. Die Geschichte ist melancholisch und voller winterlicher Atmosphäre, die euch den kalten Atem der Wildnis spüren lässt. Ein zauberhaftes Buch über Liebe, Verlust und Hoffnung.
Die Wand – Marlen Haushofer
Eine Frau erwacht in einer Alpenhütte und entdeckt, dass sie von einer unsichtbaren Wand isoliert ist, die sie von der Außenwelt trennt. Sie muss allein in der kargen Natur überleben und findet dabei zu einer intensiven inneren Ruhe und Stärke. Der Roman ist ein kraftvolles Existenzdrama, das in seiner Schlichtheit und Eindringlichkeit fesselt. Perfekt für alle, die intensive, stille Geschichten mögen.
Snow Crash – Neal Stephenson
Ein wilder Cyberpunk-Ritt, der euch in eine dystopische Zukunft katapultiert, in der virtuelle Realität und reale Gewalt verschmelzen. Die Handlung ist rasend schnell, voller schwarzem Humor und cleverer Gesellschaftskritik. Obwohl es kein Wintersetting hat, sorgt die Power dieses Buchs dafür, dass ihr die Sommerhitze ganz vergesst. Ein Klassiker, der nerdige und Action-liebende Leser begeistert.
Kein Sommer ohne dich – Emily Henry
Obwohl dieser Roman im Sommer spielt, überwiegen melancholische Regentage und emotionale Tiefen, die euch in ihren Bann ziehen. Zwei Schriftsteller mit Schreibblockade lernen sich kennen und entdecken gemeinsam, was es heißt, sich zu öffnen und zu heilen. Die Mischung aus Romantik, Humor und ernsten Themen macht das Buch besonders. Ideal für eine gefühlvolle Auszeit vom Sommerwetter.
Annapurna – Maurice Herzog
Ein klassischer Bericht über die erste erfolgreiche Besteigung des Annapurna im Himalaya. Herzog beschreibt die eisigen Höhen, die gefährlichen Bedingungen und den Kampf ums Überleben mit packender Direktheit. Der Bericht ist spannend, authentisch und vermittelt die brutale Schönheit der Berge. Perfekt für alle, die echte Bergsteiger-Geschichten lieben.
Leider ist die deutsche Fassung des Buchs schwierig zu bekommen, aber falls ihr auch englische Bücher lest, ist das hier eine große Empfehlung:
Das kalte Reich des Silbers – Naomi Novik
Dieses Fantasy-Buch erzählt die Geschichte einer jungen Geldverleiherin, die in einem vom Winter beherrschten Land gegen magische und politische Mächte kämpft. Inspiriert von osteuropäischen Märchen, verbindet der Roman zauberhafte Magie mit cleveren, starken Charakteren. Die frostige Kulisse und das raffinierte Erzählen machen das Buch zu einem mitreißenden Wintermärchen. Ideal für alle, die heimelige Geschichten mit Tiefgang lieben.
Dark Matter – Michelle Paver
Ein Team britischer Forscher verbringt einen Winter in der abgelegenen Arktisstation, doch bald häufen sich unheimliche Vorfälle. Etwas Übernatürliches scheint sie zu verfolgen, was die klaustrophobische Atmosphäre und die eisige Kälte noch verstärkt. Paver schafft es meisterhaft, Spannung und Grusel mit der extremen Natur zu verbinden. Ein frostiger Horrorroman, der unter die Haut geht.
The Wolf and the Woodsman – Ava Reid
In dieser düsteren Fantasy-Welt, inspiriert von ungarischer Folklore, begegnet ihr einer Gesellschaft, in der Magie und Glaube tief verwoben sind. Die verschneiten Wälder bilden eine geheimnisvolle und bedrückende Kulisse für eine Geschichte über Verrat, Macht und Überleben. Die komplexe Handlung entfaltet sich langsam und atmosphärisch dicht. Ein spannendes und ungewöhnliches Fantasy-Erlebnis.
Auch hier gibt es leider nur die englische Version, die sich aber sehr lohnt:
Winternacht-Trilogie – Katherine Arden
Diese Trilogie spielt im mittelalterlichen Russland und verbindet russische Volksmärchen mit einer packenden Coming-of-Age-Geschichte. Die Protagonistin entdeckt ihre magischen Fähigkeiten in einer rauen Winterwelt voller Gefahren und alter Geister. Die Sprache ist poetisch und die Atmosphäre eiskalt sowie geheimnisvoll. Perfekt für Fans von stimmungsvoller, folkloristischer Fantasy.
Leviathan erwacht – James S. A. Corey
Der Auftakt zur „Expanse“-Reihe verbindet Weltraum-Action mit politischen Intrigen und mysteriösen Bedrohungen. Die Handlung spielt unter anderem auf dunklen, frostigen Stationen im All und bietet epische Raumschlachten. Ein fesselnder Mix aus Hard-Sci-Fi und Abenteuer, der euch komplett in seinen Bann zieht. Perfekt für alle, die große Weltraumopern lieben.
Schneemann – Jo Nesbø
In einem verschneiten Oslo jagt ein Ermittler einen brutalen Serienkiller, der seine Opfer im Schnee zurücklässt. Die Atmosphäre ist eisig und bedrohlich, die Spannung bis zur letzten Seite hoch. Nesbøs Thriller kombiniert düstere Krimi-Elemente mit nordischer Kälte. Ein Winter-Krimi, der euch den Sommer vergessen lässt.
Der Nebel – Stephen King
Ein dichter, plötzlich aufziehender Nebel umhüllt eine Kleinstadt und bringt tödliche Kreaturen mit sich. King schafft eine beklemmende Atmosphäre aus Kälte, Angst und menschlichen Abgründen. Ein intensiver Horror-Thriller, der selbst an heißen Tagen für Schauer sorgt. Klassiker und perfekte Sommerflucht zugleich.
Die linke Hand der Dunkelheit – Ursula K. Le Guin
Auf einem Planeten im ewigen Winter wird ein Botschafter mit politischen Intrigen und kulturellen Rätseln konfrontiert. Das Buch erforscht komplexe Themen wie Geschlecht und Identität in einer außergewöhnlichen Welt. Die frostige Umgebung verstärkt die Stimmung von Isolation und Herausforderung. Ein tiefgründiger Sci-Fi-Klassiker mit viel Atmosphäre.
Die Entdeckung der Langsamkeit – Sten Nadolny
Dieses Buch erzählt das Leben des Polarforschers John Franklin in ruhigen, philosophischen Bildern. Ihr erlebt die Herausforderungen und die eisige Kälte der Arktis-Expeditionen hautnah mit.
Die Erzählung ist eine Reflexion über Zeit, Geduld und Ausdauer. Ein literarisches Meisterwerk, das bei Hitze für innere Abkühlung sorgt. Falls ihr Philosophie und zugleich Biografien mögt, ist dieses Buch ein Muss.