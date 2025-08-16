Diese 16 Bücher fühlen sich wie ein Sprung ins kühle Wasser an

In der Sommerhitze kann auch die Vorstellungskraft für eine Abkühlung sorgen – ganz besonders mit hochspannenden Büchern, die an eiskalten Orten spielen.© GIGA, KI-generiert 1 / 16

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Hitzesommer hält Deutschland umklammert, doch neben eiskalten Getränken und Badeausflügen kann auch eure Vorstellungskraft bei der Abkühlung helfen: Spannende und eisige Bücher entführen euch in atemberaubende Schneelandschaften, die euch im besten Fall die brennende Sonne vergessen lassen.

Wir haben 16 hochgelobte Bücher unterschiedlicher Genres herausgesucht, die alle irgendwie kalt, nass und abkühlend sind. Und falls es euch gar nicht so sehr um Schneelandschaften geht, dann können wir diese Bücher trotzdem empfehlen – immerhin sind es alles meisterhaft verfasste Werke, die Fans der einzelnen Genres lieben.