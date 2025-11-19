Diese 23 miesen Filme wurden später zu echten Kultklassikern

Anzeige

Es gibt Kultfilme, Popcorn-Filme, solide Filme und schlechte Filme. Und dann gibt es noch schlechte Filme, die man sich aber dennoch immer wieder mal ansieht. Teilweise sogar deshalb, weil sie so schlecht sind, dass sie beste Unterhaltung bieten.

Zu diesen Filmen zählt beispielsweise „The Room“ von 2003, der nicht nur einen absurden Kultstatus erlangen konnte, sondern aus dem auch noch ein Buch, ein Theaterstück sowie ein Computerspiel gemacht wurden. Und das, obwohl viele Kritiker ihn als schlechtesten Film aller Zeiten bezeichnet haben.

Sogar die Entstehungsgeschichte des Films wurde noch verwertet – in dem Film „The Disaster Artist“.