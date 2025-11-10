Prominent getrennt 2026 Staffel 5: Kandidaten, Start und mehr

Jedes Jahr schickt RTL Ex-Promipaare zusammen in eine Villa. Nun hat der Sender den offiziellen „Prominent getrennt“-Cast 2026 veröffentlicht.
- 1.Das Konzept: Worum geht es bei „Prominent getrennt“?
- 2.Wann startet „Prominent getrennt“ 2026?
- 3.Das ist der Cast von „Prominent getrennt“ 2026
- 3.1.Samira Cilingir und Yasin Cilingir
- 3.2.Rebecca Ries und Gök Göker
- 3.3.Vanessa Brahimi und Richard Sternberg
- 3.4.Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern
- 3.5.Tanina und Fabian
- 3.6.Bianca Eigenfeld und Joshi Josh
- 3.7.Vivien und Mou
- 3.8.Weiteres, noch unbekanntes Ex-Paar
Das Konzept: Worum geht es bei „Prominent getrennt“?
Bei „Prominent getrennt“ geht es (nicht) nur um viel Geld: Das Ex-Paar, das am besten zusammenarbeitet und im Finale das Spiel gewinnt, sichert sich mit seinem Sieg 100.000 Euro. Auch diese Show könnt ihr auf RTL+ streamen.
Abseits des großen Geldes steht aber auch die Vergangenheitsbewältigung an: Die Verflossenen müssen sich ihrer gemeinsamen Geschichte stellen, alte Konflikte begraben und als Team funktionieren.
Wann startet „Prominent getrennt“ 2026?
Ein genaues Startdatum hat der Sender RTL bislang noch nicht bekanntgegeben. Bislang lässt sich lediglich davon ausgehen, dass die neuen Folgen, die aktuell in Südafrika gedreht werden, im kommenden Jahr ausgestrahlt werden – wahrscheinlich im Frühjahr oder Sommer.
Das ist der Cast von „Prominent getrennt“ 2026
Laut RTL sind in Staffel 5 insgesamt sieben prominente Ex-Paare dabei. Im Folgenden stellen wir sie euch genauer vor:
Samira Cilingir und Yasin Cilingir
Samira und Yasin galten lange als das „Love Island“-Traumpaar schlechthin. Sie kamen 2019 zusammen, schlossen zwei Jahre später den Bund der Ehe und haben zwei gemeinsame Kinder zusammen. Im September 2025 gab Yasin jedoch ihre Trennung bekannt.
Rebecca Ries und Gök Göker
Rebecca und Gök verliebten sich 2024 beim Dreh von „Temptation Island VIP“ und kamen kurze Zeit später zusammen. Im April 2025 wurde ihr Sohn Malik geboren, einen Monat später trennte sich das Paar.
Vanessa Brahimi und Richard Sternberg
Die Liebe zwischen Vanessa und Richard zerbrach nach dem „Sommerhaus der Normalos“. Nun trifft das Ex-Paar bei „Prominent getrennt“ erstmals wieder aufeinander.
Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern
Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern nahmen gemeinsam am „Sommerhaus der Stars“ teil. Schon vor der Wiedersehensshow verkündeten sie ihre Trennung, über deren Gründe bis heute nichts bekannt ist. Vielleicht werden sie darauf in der kommenden Staffel „Prominent getrennt“ genauer eingehen.
Tanina und Fabian
Tanina und Fabian lernten sich bei „too hot to handle“ kennen, obwohl einige Gerüchte laut RTL besagen, dass sie schon vor der Show zusammen waren. Anschließend bestätigten sie bei der Reunion ihre Beziehung und verrieten, dass sie eine Liebe auf Distanz führten. Diese hielt jedoch nicht, im April verkündete Tanina die Trennung.
Bianca Eigenfeld und Joshi Josh
Bianca Eigenfeld und Joshi Josh sind Trash-TV-Fans spätestens seit „Ex on the beach“ 2025 ein Begriff. Besonders Joschi Josh sorgte dort für Furore. Mit Bianca war er sechs Jahre liiert, ehe die Beziehung in die Brüche ging. Obwohl beide in der Show wieder anbandelten, entschied er sich am Ende für Sahel und gegen seine Ex-Freundin.
Vivien und Mou
Mou schockierte mit seiner Fremdgeh-Beichte bei „Temptation Island“ nicht nur seine damalige Partnerin Vivi, sondern die gesamte Trash-TV-Nation. Nach der Show raufte sich das Paar zusammen und versuchte, die Beziehung doch noch zu retten. Es folgte die Teilnahme bei „Ex on the beach“, wobei sie die Show noch als Paar verließen und sich erst nach den Dreharbeiten trennten.
Weiteres, noch unbekanntes Ex-Paar
Spannend ist auch der Umstand, dass bei „Prominent getrennt“ noch ein weiteres, bisher unbekanntes Ex-Paar teilnehmen wird. Viele Fans vermuten daher, dass es sich um ein Paar handelt, das aktuell noch in einer anderen Show – zum Beispiel bei „Temptation Island VIP“ – zu sehen ist.