Diese geniale Thriller-Serie ist der Grund, warum ich WOW nicht kündigen kann

Wer eine spannende neue Crime-Serie sucht, der braucht jetzt WOW.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Streamingdienst WOW hat seit dem 8. September eine neue Serie mit Marvel-Star Mark Ruffalo im Programm: Task. Wer auf düstere Thriller-Serien wie Apples Überraschungs-Hit Dope Thief steht, der sollte unbedingt einschalten.

Anzeige

Die Presse feiert neue HBO-Serie Task

Der Macher von Mare of Easttown, einer Serie, die 2021 für 16 Emmys nominiert war, präsentiert mit Task seine neueste Schöpfung. In der HBO-Serie, die hierzulande beim Anbieter WOW läuft, jagt Mark Ruffalo als FBI-Agent eine kriminelle Bande, die Drogenhäuser ausraubt. Dabei wird das Drama allerdings nicht nur aus der Sicht von Ruffalo, sondern auch aus der Sicht der Räuber erzählt. Für einen ersten Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer eingebunden.

Bei der internationalen Presse schneidet Task bereits ausgezeichnet ab. So sind derzeit 89 Prozent aller Reviews positiv. Viele Kritiker loben dabei vor allem die Darsteller und die hochwertige Produktion. Die Webseite Consequence schreibt:

Eine schöne Erinnerung daran, dass HBO zwar mit seinen Drachen und Pilz-Zombies sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern großen Erfolg hat, aber auch immer noch einer der wenigen Orte ist, an denen man eine Geschichte wie diese sehen kann: intelligent, kraftvoll und Ihrer vollen Aufmerksamkeit würdig.

Anzeige

Ob das Publikum die neue Serie ähnlich gut annimmt, muss sich dagegen noch zeigen. Task ist aktuell auf 7 Folgen ausgelegt. Das Finale erscheint demnach am 20. Oktober. Ob ihr jetzt schon einsteigt oder wartet, bis alle Folgen auf WOW erhältlich sind, muss jeder für sich entscheiden (Quelle: Rotten Tomatoes).

Der nächste HBO-Hit Ich hab bisher drei Folgen von Task gesehen und kann mich der positiven Berichterstattung nur anschließen. Die Story von Task ist zwar nicht gänzlich neu, wird aber fantastisch erzählt und wunderbar präsentiert. Das hat definitiv Hit-Potenzial und ist für mich aktuell der Hauptgrund WOW, zu abonnieren beziehungsweise das Abo zu verlängern. Hier muss ich einfach wissen, wie die Geschichte weitergeht. Daniel Boldt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.