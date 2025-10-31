Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Diese Halloween-Sprüche bringen euch in echte Gruselstimmung

Halloween Party
Happy Halloween!
Ihr sucht noch gute Halloween-Sprüche, die ihr als Bild oder Text in WhatsApp, über Facebook oder Instagram verschicken könnt? Dann seid ihr hier richtig! Ihr könnt unsere Texte gleich markieren und kopieren oder ladet einfach die Bilder herunter und schickt sie weiter!

Kleine Geister

© Pixabay2 / 18
Wir sind kleine Geister,

essen gerne Kleister,

wenn sie uns nichts geben,

bleiben wir hier kleben!

Bester Feiertag

© Pixabay3 / 18
Halloween ist der beste Feiertag überhaupt:

  1. Du musst keine Verwandten besuchen.
  2. Du musst für niemanden Geschenke besorgen.
  3. Leute geben dir freiwillig Süßigkeiten – einfach so!
  4. Es ist völlig OK, in deinem Vampir-Outfit draußen rumzulaufen und Kinder zu erschrecken!

Süsses raus!

© Pixabay4 / 18
Gebt ihr uns was Süßes aus,

ziehen wir weiter zum Nebenhaus!

Geister, Hexen

© Pixabay5 / 18
Heute ist die Halloween-Nacht,

Geister, Hexen, alle erwacht!

Ihr seid frei

© Pixabay6 / 18
Wir danken euch,

ihr seid jetzt frei.

Wir ziehen weiter,

mit Geschrei!

Der weiße Geist

© Pixabay7 / 18
Der weiße Geist hat uns geschickt

Und darum sind wir angerückt!

1, 2, 3

© Pixabay8 / 18
1 und 2 und 3,

Geister kommt herbei!

4 und 5 und 6,

jetzt rufen wir die Hex!

7,8,9 und 10,

Süßes her, wir werden geh’n!

Hexen lachen

© Pixabay9 / 18
Geister kreischen,

Hexen lachen,

gebt uns Süßes,

sonst wird’s krachen

Gespenster …

© Pixabay10 / 18
Gespenster durch die Straßen zieh’n…

Heute Nacht ist Halloween!

Halloween glutenfrei

© Pixabay11 / 18
Heute ist modernes Halloween:

glutenfrei, vegan, zuckerfrei,

koscher und halal, ohne Nüsse,

ohne Geschmacksverstärker,

ohne Süßstoff

… ich koche ein paar Kartoffeln

Spuk

© Pixabay12 / 18
Was Süßes raus,

sonst spukt’s im Haus!

Das Grauen

© Pixabay13 / 18
Das Grauen schleicht von Haus zu Haus

und klingelt alle Leute raus!

Wednesday Addams Humor

© Pixabay14 / 18
Oh, mein Kostüm? Ich bin ein Amokläufer. Die sehen aus wie jeder andere...
- Wednesday Addams

WhatsApp Status: Halloween

© Pixabay15 / 18
WhatsApp-Status:
Vorübergehend nicht erreichbar. Bin auf Süßigkeitenjagd.

Kürbis Kind

© Pixabay16 / 18
Ich bin ein kleines Kürbis-Kind
und möchte Süßes – los, geschwind!

10 Zombies

© Pixabay17 / 18
Was machst du, wenn 10 Zombies vor deiner Haustür stehen?
Du hoffst, es ist Halloween…

Baby-Geister

© Pixabay18 / 18
Was tragen Baby-Geister an Halloween?
Kopfkissenbezüge!

