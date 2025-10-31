Diese Halloween-Sprüche bringen euch in echte Gruselstimmung

Ihr sucht noch gute Halloween-Sprüche, die ihr als Bild oder Text in WhatsApp, über Facebook oder Instagram verschicken könnt? Dann seid ihr hier richtig! Ihr könnt unsere Texte gleich markieren und kopieren oder ladet einfach die Bilder herunter und schickt sie weiter!
Kleine Geister
Wir sind kleine Geister,
essen gerne Kleister,
wenn sie uns nichts geben,
bleiben wir hier kleben!
Bester Feiertag
Halloween ist der beste Feiertag überhaupt:
- Du musst keine Verwandten besuchen.
- Du musst für niemanden Geschenke besorgen.
- Leute geben dir freiwillig Süßigkeiten – einfach so!
- Es ist völlig OK, in deinem Vampir-Outfit draußen rumzulaufen und Kinder zu erschrecken!
Ihr seid frei
Wir danken euch,
ihr seid jetzt frei.
Wir ziehen weiter,
mit Geschrei!
Der weiße Geist
Der weiße Geist hat uns geschickt
Und darum sind wir angerückt!
1, 2, 3
1 und 2 und 3,
Geister kommt herbei!
4 und 5 und 6,
jetzt rufen wir die Hex!
7,8,9 und 10,
Süßes her, wir werden geh’n!
Hexen lachen
Geister kreischen,
Hexen lachen,
gebt uns Süßes,
sonst wird’s krachen
Halloween glutenfrei
Heute ist modernes Halloween:
glutenfrei, vegan, zuckerfrei,
koscher und halal, ohne Nüsse,
ohne Geschmacksverstärker,
ohne Süßstoff
… ich koche ein paar Kartoffeln
Das Grauen
Das Grauen schleicht von Haus zu Haus
und klingelt alle Leute raus!
Wednesday Addams Humor
Oh, mein Kostüm? Ich bin ein Amokläufer. Die sehen aus wie jeder andere...
- Wednesday Addams
WhatsApp Status: Halloween
WhatsApp-Status:
Vorübergehend nicht erreichbar. Bin auf Süßigkeitenjagd.
Kürbis Kind
Ich bin ein kleines Kürbis-Kind
und möchte Süßes – los, geschwind!
10 Zombies
Was machst du, wenn 10 Zombies vor deiner Haustür stehen?
Du hoffst, es ist Halloween…