Diesen neuen TV-Sender könnt ihr nur gucken, wenn ihr einen Samsung-Fernseher habt

Samsung-Nutzer bekommen ein neues Gratis-Streaming-Angebot.

Der kostenlose Streaming-Service Samsung TV Plus hat einen neuen Sender im Aufgebot. Spotify startet mit The Ringer einen Kanal, der besonders für Podcast-Fans interessant sein könnte.

Gratis für Samsung-Nutzer: Spotify startet Podcast-Sender

The Ringer ist ein neuer Sender im Aufgebot von Samsung TV Plus und bietet Zuschauern eine Auswahl an beliebten Video-Podcasts. Wie alle anderen Sender bei dem Streaming-Dienst ist auch dieser kostenlos verfügbar – er finanziert sich über Werbeeinblendungen.

The Ringer setzt sich aus US-amerikanischen Video-Podcasts zu unterschiedlichen Themenfeldern zusammen, die auf Spotify beliebt sind – von Sport über Filme bis hin zu Kulinarik sind zahlreiche Interessengebiete vertreten. Zum Angebot gehören unter anderem diese Sendungen (Quelle: Samsung):

The Rewatchables: Ein Podcast über Filmklassiker, die auch beim wiederholten Anschauen noch immer sehenswert sind.

Ein Podcast über Filmklassiker, die auch beim wiederholten Anschauen noch immer sehenswert sind. The Ringer-Verse: Ein Nerd-Podcast über beliebte Popkultur-Themen wie Star Wars oder Marvel.

Ein Nerd-Podcast über beliebte Popkultur-Themen wie Star Wars oder Marvel. The Recipe Club: Ein Podcast über Kochkunst und raffinierte Rezepte.

Samsung TV Plus: Große Auswahl auf Samsung-Geräten

Samsung TV Plus ist auf neueren Fernsehern, Smartphones, Tablets und Monitoren des Herstellers verfügbar und bietet neben dem neu gestarteten Sender von Spotify noch zahlreiche andere Programme.

Erst vor Kurzem hat Samsung beispielsweise die Kanäle AMC und Dating Hinter Gittern hinzugefügt. Ersterer bietet Fans einige ausgewählte Fernsehproduktionen des amerikanischen Senders AMC, darunter The Son mit Pierce Brosnan oder Ride with Norman Reedus. Dating Hinter Gittern sendet dagegen eher Reality-TV-Formate, die sich um ungewöhnliche Beziehungen drehen.

Darüber hinaus bietet Samsung TV Plus eine bunte Mischung aus Inhalten, von Nachrichtensendungen über Kult-TV-Serien bis hin zu Anime-Produktionen – mit einem kompatiblen Samsung-Gerät könnt ihr ja einfach mal kostenlos reinschauen und gucken, ob etwas für euch dabei ist (Quelle: Samsung).