Dieser Film spaltet seit 25 Jahren die Gemüter: YouTube zeigt legendäre Komödie gratis

Diese irre Komödie muss jeder Filmfan einmal gesehen haben.
YouTube hat eine neue Aktion in Deutschland gestartet, bei der zahlreiche Filme kostenlos über den Streamingdienst zur Verfügung stehen. Darunter befindet sich auch die legendäre Komödie Scary Movie. Für manche Filmfans ist die Parodie auf diverse Horrorstreifen einer der witzigsten Filme aller Zeiten, für andere ist der irre Klamauk dagegen kaum auszuhalten.
Gratis auf YouTube: Kult-Streifen Scary Movie
Über Humor lässt sich bekanntlich wundervoll streiten – da bildet auch die Scary-Movie-Reihe keine Ausnahme. Wo sich Fans und Hater aber einig sein werden ist der Umstand, wenn etwas gratis ist. So zeigt YouTube den Film neuerdings komplett kostenlos über die eigene „Film & TV“-Sparte.
Der Film wird wahlweise mit deutscher oder spanischer Synchronisation ausgespielt. Der englische O-Ton ist ebenfalls auswählbar. Es gibt aber ein paar Einschränkungen. Ohne Adblocker müsst ihr mit einigen Werbeunterbrechungen rechnen und der Film ist bei YouTube ab 18 Jahren freigegeben – obwohl der Film hierzulande eigentlich eine FSK-Freigabe ab 16 hat.
Scary Movie selbst genießt zwar Kultstatus, spaltet aber schon seit 25 Jahren Presse und Publikum. So bewerten lediglich 51 Prozent aller Kritiker die Komödie positiv. Bei den Usern zeichnet sich ein ähnliches Bild ab (Quelle: Rotten Tomatoes).
Wie eingangs bereits erwähnt, gibt es nur zwei Meinungen zu dem Streifen, der vor allem Horrorfilm Scream parodiert: Die eine Zuschauer-Hälfte feiert die absurden und meist anzüglichen Witze und die andere Hälfte schämt sich einfach nur fremd. Zumindest könnt ihr ab jetzt kostenlos austesten, zu welcher Hälfte ihr gehört.
YouTube Deutschland zieht endlich nach
Neben Scary Movie zeigt YouTube aber auch noch viele andere Filme ab sofort kostenlos über die Plattform (hier gehts zum Katalog auf YouTube). In den USA gab es dieses Angebot schon eine ganze Weile, war aber bisher nur über einen VPN-Anbieter wie NordVPN abrufbar. Dieser Umweg fällt nun weg.
Bei Interesse solltet ihr euch aber nicht allzu viel Zeit lassen. Gut möglich, dass die Lizenzen für die einzelnen Filme schnell wieder auslaufen.