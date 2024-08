Dieser Film war Keanu Reeves wichtiger als Star Wars

Sonic the Hedgehog 3 | Official Trailer

Der erste Trailer zu Sonic the Hedgehog 3 ist da und zeigt erstmals Antagonist Shadow in Action. Niemand Geringeres als Keanu Reeves spielt den schwarzen Igel. Den offiziellen Trailer zum Film seht ihr oben.

Sonic the Hedgehog 3: Der erste Trailer ist da

Der blaue Igel ist zurück: Im kommenden Dezember startet Sonic the Hedgehog 3 in den Kinos weltweit. Nun gibt es auch einen ersten Trailer, den wir euch oben eingebettet haben.



Gamer können sich auf Wiedersehen mit Sonic, Tales und Knuckles freuen. Im Fokus steht aber Shadow, der neue Antagonist der bunten Truppe. Gespielt wird das dunkle Sonic-Pendant von Keanu Reeves (John Wick), der für diesen Film sogar auf ein anderes großes Franchise verzichtet hat.



Die Rede ist von Star Wars. Ursprünglich war Reeves nämlich für die Rolle von Meister Sol in der Serie The Acolyte vorgesehen.

Weil es bei den Dreharbeiten aber zu terminlichen Überschneidungen kam, musste Reeves der Star-Wars-Rolle eine Absage erteilen. Stattdessen mimt er nun in Sonic the Hedgehog 3 einen der beliebtesten Antagonisten in der Videospielwelt.



Kein schlechter Deal, wenn man bedenkt, dass Star Wars: The Acolyte vom Publikum ziemlich schlecht aufgenommen wurde – was Disney schlussendlich dazu veranlasst hat, die Serie aufzugeben.

Gamer und Filmfans lieben Reeves als Shadow

Im Internet, besonders auf X (ehemals Twitter), wird das Casting von Reeves für Shadow the Hedgehog als nahezu perfekt bewertet. Schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Trailers bekunden zahlreiche User ihre Liebe zu Reeves beziehungsweise Shadow und seiner Stimme. Überzeugt euch am besten selbst:

Und auch wenn Shadow den Trailer für sich vereinnahmt, so feiert noch ein bekannter Hollywoodstar in Sonic the Hedgehog sein Comeback und zwar Jim Carrey als Doctor Robotnik. Sonic und seine Freunde schließen sich mit dem irren Wissenschaftlicher zusammen, um Shadow zu stoppen.

