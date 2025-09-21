Dieser Junge wurde als Superheld zum Star – vor 23 Jahren war er aber noch ein Niemand

Seine Karriere begann an der Seite von Hollywood-Legende Tom Hanks.

In dem Drama Road to Perdition hatte er 2002 an der Seite von Hollywood-Legende Tom Hanks seine erste große Rolle. Heute kennt man den Schauspieler aber vor allem für seine Verkörperung von Superman: Tyler Hoechlin.

Tyler Hoechlins Karriere als Superman

Seine ersten Einsätze als Schauspieler hatte Hoechlin im Alter von 12 Jahren. Sein Durchbruch sollte nicht lange auf sich warten lassen. So gewann der damals 15-Jährige das Casting für den Sam-Mendes-Film Road to Perdition. Seine Darbietung wurde nach dem Release mit einem Saturn Award als bester Jungdarsteller ausgezeichnet.

Durch den Erfolg des Films gepusht, nahm die Karriere von Hoechlin im Anschluss ordentlich Fahrt auf. So war er jahrelang ein fester Bestandteil der Kultserie Eine himmlische Familie und hatte danach eine Hauptrolle in Teen Wolf.

2016 war es dann so weit: Hoechlin trat zum ersten Mal als Superman in der Serie Supergirl auf und beerbte damit Schauspieler Tom Welling, der den Mann aus Stahl über viele Jahre in der erfolgreichen Serie Smallville spielte. Die Rolle von Clark Kent alias Superman spielte er dann auch in The Flash, Arrow, Batwoman und Legends of Tomorrow, die allesamt zum sogenannten Arrowverse gehören – ein gemeinsames Serien-Universum für DC-Figuren.

Erst 2021 bekam sein Superman eine eigene Serie: Superman & Lois. In dieser Version sind Superman und Lois bereits verheiratet und haben zwei Kinder. Bei den Fans kam die Serie gut an und lief über 4 Staffeln bis ins Jahr 2024.

Was macht TV-Star Tyler Hoechlin heute?

Heute lässt es Tyler Hoechlin etwas ruhiger angehen. Laut IMDb sind derzeit keine neuen Projekte in Arbeit. Stattdessen ist der Schauspieler oft auf Fan-Coventions anzutreffen, nimmt an Podcasts teil oder postet regelmäßig auf Instagram Eindrücke aus seinem Leben. Seine 4,2 Millionen Follower werden dabei nicht müde, ihn in den Kommentaren als den besten Superman anzupreisen.