Diplomatische Beziehungen Staffel 3: Alles zum Start bei Netflix

Die gefeierte Politserie geht weiter: Staffel drei von „Diplomatische Beziehungen“ kommt bald auf Netflix. Alle Infos zum Starttermin findet ihr hier.

Wann geht es weiter mit „Diplomatische Beziehungen“?

Am 16. Oktober 2025 startet die dritte Staffel der erfolgreichen Serie „Diplomatische Beziehungen“ bei Netflix. Die neuen Folgen versprechen noch mehr Machtpoker und persönliche Intrigen. Wir verraten euch, was passiert, wer wieder mit von der Partie ist und was die Kritik sagt.

Das erwartet euch in der neuen Staffel

Die Lage ist mehr als explosiv: Kate Wyler hat die damalige Vizepräsidentin Grace Penn beschuldigt, einen Terroranschlag zu planen – und kurz darauf wird diese zur mächtigsten Frau der Welt befördert, weil der Präsident stirbt. Kates Ehemann Hal könnte dabei sogar eine unglückliche Mitschuld tragen.

Doch das hält Hal nicht davon ab, weiter alles dafür zu tun, dass Kate selbst Vizepräsidentin wird. Kate muss sich widerwillig einer Aufgabe stellen, die sie nie wollte, die ihr aber ungeahnte Freiheiten gibt.

Gleichzeitig muss sie ihre wachsende Verbindung zu Außenminister Austin Dennison sowie ihre komplizierte Ehe mit Hal in Balance halten. Wie Debora Cahn, Schöpferin der Serie, verrät: „In Staffel dreit lebt Kate den besonderen Albtraum, dass man das bekommt, was man sich wünscht“.

Den Trailer zur zweiten Staffel könnt ihr bei unseren Kollegen von kino.de sehen:

Diese Stars bilden den Cast

Zur Fortsetzung der beliebten Serie kehren nicht nur die Hauptdarsteller zurück, sondern es kommen auch neue, bekannte Gesichter hinzu:

Rolle Schauspieler/in Kate Wyler Keri Russell Todd Penn (neu) Bradley Whitford Außenminister Austin Dennison David Gyasi Präsidentin Grace Penn Allison Janney Hal Wyler Rufus Sewell

Mit Bradley Whitford (bekannt aus „The West Wing“) kommt ein neuer, hochkarätiger Schauspieler dazu. Er spielt Todd Penn, den Ehemann der neuen Präsidentin.

So wurde die Serie bei Zuschauern und Kritikern aufgenommen

Die Serie hat auf IMDb und Rotten Tomatoes bei Zuschauern und Kritikern gleichermaßen einen starken Eindruck hinterlassen. „Diplomatische Beziehungen“ wird für seine mitreißende Handlung, die starken schauspielerischen Leistungen von Keri Russell und Rufus Sewell sowie den geistreichen Dialog gelobt.

Besonders die Chemie zwischen den Hauptdarstellern macht für viele Fans den Reiz der Serie aus. Einige Kritiker merken zwar an, dass manche Szenen unrealistisch wirken oder die Hauptfigur sich manchmal wenig diplomatisch verhält.

Dennoch überwiegt das Urteil, dass es sich um eine spannende und intelligente Serie handelt. Markiert euch den 16. Oktober 2025 im Kalender vor. Dann könnt ihr bei Netflix in die nächste Runde dieses fesselnden Politdramas eintauchen.