Disney+ Abo-Kosten 2025: Vorsicht vor versteckter Preisfalle im aktuellen Angebot

Disney+ ist seit Anfang 2020 in Deutschland verfügbar. Wir verraten euch, was die unterschiedlichen Abos bei Disney+ kosten, welche Features sie bringen und geben euch einen Überblick über die Preiserhöhungen.

Vorsicht vor versteckter Preiserhöhung bei Angeboten!

Aktuell bietet Disney das Streaming-Abo wieder für 3 Monate zum vergünstigten Monatspreis an. Dabei solltet ihr aber ganz genau hinschauen, weil ihr sonst schnell mehr zahlt, als beim regulären Abo.

Wer das Abo über die 3 Monate hinaus behält, zahlt beim Abo „Standard mit Werbung“ (6,99 statt 5,99 Euro) und „Standard“ (10,99 statt 9,99 Euro) monatlich jeweils 1 Euro mehr. Bei „Premium“ (15,99 statt 13,99 Euro) sind es sogar direkt 2 Euro im Monat mehr. Wer bei solchen Aktionen also möglichst viel sparen möchte, sollte sein Abo rechtzeitig wieder kündigen.

Wer auf den „Danach“-Preis achtet, findet eine versteckte Preiserhöhung (© GIGA)

Kosten & Features der verschiedenen Abos (2025)

Standard mit Werbung

Standard Premium Monatsabo 5,99 Euro 9,99 Euro 13,99 Euro Jahresabo - 99,90 Euro 139,90 Euro Bildqualität bis 1080p (FHD) bis 1080p (FHD) bis 4K (UHD) + HDR Audio bis 5.1 bis 5.1 bis Dolby Atmos Download-Funktion Nein Ja Ja Werbung

Ja Nein Nein Gleichzeitige Streams 2 2 4 Zusatzmitglied 4,99 Euro 5,99 Euro 5,99 Euro

Preiserhöhung 2024

Im Oktober 2024 wurden die Preise nach der neuen Abo-Struktur erneut für Neukunden angepasst. Seit Dezember 2024 müssen auch Bestandskunden mit den neuen Preisen leben. So ist das Standard-Abo 1 Euro teurer geworden und kostet jetzt monatlich 9,99 Euro, während Premium-Kunden mit 13,99 Euro gleich 2 Euro mehr im Monat zahlen müssen als zuvor. Der Preis für das Standard-Abo mit Werbung blieb unangetastet.

Preisübersicht 2020–2025

Standard mit Werbung Standard Premium Mär. 2020 6,99 € Feb. 2021 8,99 € Nov. 2023 5,99 € 8,99 € 11,99 € Okt. 2024 9,99 € 13,99 €

Preiserhöhung 2023 & neue Abo-Struktur

Im ersten Jahr war Disney+ noch deutlich günstiger als die Konkurrenz von Netflix & Co. Mit der Erweiterung durch das Angebot von Star hat Disney sich von dem Ruf des Kinder-Streamingdienstes lösen wollen – was aber auch Auswirkungen auf den Preis hatte. So kostet das Abo für Neukunden 8,99 Euro statt zuvor 6,99 Euro und das Jahrespaket vergünstigte 89,90 Euro statt der vorherigen 69,90 Euro.



Zuvor gab es bei Disney Plus nur die Wahl zwischen dem Monats- und Jahresabo. Seit dem 1. November 2023 sind es nun 3 Abo-Stufen. Vom Inhalt – also den angebotenen Filmen und Serien – unterscheiden sich die Abos nicht. Das bisherige Abo wird in „Premium“ umbenannt und kostet monatlich 11,99 Euro, also 3 Euro mehr als zuvor.



Wer beim aktuellen Preis von monatlich 8,99 Euro bleiben möchte, kann zukünftig das Standard-Abo wählen, bekommt dafür aber nur noch maximal Full-HD und 5.1-Sound geliefert. Familien sollten dazu im Auge behalten, dass das Standard-Abo nur auf 2 Geräten gleichzeitig gestreamt werden kann.



Als Drittes führt Disney (ähnlich wie die Konkurrenz) noch ein Abo für Sparfüchse ein, die mit zusätzlichen Werbespots leben können. Hier bekommt ihr für monatlich 5,99 Euro die gleiche Qualität wie beim Standard-Abo, müsst jedoch auf die Download-Funktion verzichten und habt Werbung.

Das Dschungelbuch (© Walt Disney)

Inhalte von Disney+

Die „Walt Disney Company“ ist schon lange nicht mehr nur die Trickfilmschmiede aus Los Angeles. Zu dem riesigen Medienkonzern gehören unter anderem „Pixar“, „Lucasfilm“, „National Geographic“, die „Marvel Studios“ und „21st Century Fox“.

Zu den Serien des Disney-Streamingdienstes gehören unter anderem „The Mandalorian“, „Secret Invasion“, „Ahsoka“ sowie die die neuen Staffel von „Futurama“ und „Bleach“. Auch Kino-Blockbuster sind im Abo von Disney+ enthalten, nachdem sie auf der großen Leinwand gelaufen sind. So sind unter anderem „Avatar: The Way of the Water“, „Arielle die Meerjungfrau“ und „Guardians of the Galaxy Volume 3“ ohne Zusatzkosten direkt über Disney+ zu sehen.

© Disney/Pixar

Mit der Übernahme von 21st Century Fox durch Disney, hat das Unternehmen auch die Rechte an „Die Simpsons“, „Family Guy“, „How I Met Your Father“ und vielen weiteren Serien und Filmen. Seit dem 23. Februar 2021 sind unter der Kategorie „Star“ viele Inhalte bei Disney+ zu finden, die sich ausschließlich an Erwachsene richten. So findet ihr beispielsweise auch „Grey's Anatomy“, „The Walking Dead“, „Akte X“, „24“, „Desperate Housewives“ oder „Prison Break“ auf Disneys Streamingdienst.