Disney+ blamiert sich: Werbung ist schon schlimm genug, aber das geht zu weit

Sinnlose Werbung ist die schlimmste Art von Werbung.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Werbeeinblendungen von Disney+, die ich während einer Folge von Alien Earth im Standard-Abo ertragen muss, sind glücklicherweise relativ rar gesät. Im Vergleich zu YouTube, wo ich mittlerweile bei einer Folge Taskmaster 4 Unterbrechungen hinnehmen muss, sind es bei der Sci-Fi-Serie normalerweise nur zwei.

Anzeige

Dass es Disney+ da trotzdem schafft, sich mit seinen Werbeeinblendungen zu blamieren und mir mehr auf die Nerven zu gehen als YouTube, ist schon echt eine reife Leistung.

Disney+: Diese Werbung ist sinn- und nutzlos

Disney+ hat mir beim Streamen von Alien Earth wiederholt Werbung zu Alien Earth eingeblendet – und jedes Mal, wenn ich den Teaser vorgespielt bekomme, habe ich weniger Lust darauf, die Serie zu schauen.

Einerseits nervt mich daran die Werbung als Konzept – sie ist eine konstante Erinnerung daran, dass Streaming früher besser war, dass die Anbieter ihre Preise weiter anheben und ihre Services weiter verschlechtern werden.

Andererseits ist es ein peinliches Armutszeugnis, dass es Disney nicht einmal hinbekommt, mir während der Zwangspause relevante Clips auszuspielen – oder zumindest andere Projekte vorstellt. Ich schaue die Serie bereits, ihr müsst den Stream nicht unterbrechen, um mir die gleiche Serie vorzuschlagen!

Werbung – ohnehin bereits die Geißel von modernem Streaming – wird in diesem Moment zur faulen Schikane. Der Inhalt der Clips ist völlig egal, sie sollen einfach nur regelmäßig genug sein, dass ich mir irgendwann das Premium-Abo hole, zermürbt von den Unterbrechungen.

Anzeige

Vielleicht wird Disney zur zweiten Staffel von Alien Earth einen Teaser zum Teaser produzieren, den sie dann vor jeder Werbeeinblendung abspielen können. Als kleiner Appetithappen für eine Vorspeise, eine Ankündigung, die eine Ankündigung ankündigt, für etwas, das ich ohnehin schon gesehen habe.

Dies könnten sie mit jeder Staffel so weiter fortführen, bis sich unsere Realität in einem wunderschönen, surrealen Kommerz-Kaleidoskop widerspiegelt und die tatsächliche Serie kürzer ist als ihre Teaser – eine von vielen möglichen grausamen Ideen, die irgendjemand bei Disney+ bestimmt schon mal gehabt hat.

Alien Earth auf Disney+: Alles irgendwie enttäuschend

Immerhin passt sich der blamable Werbeauftritt von Disney+ gewissermaßen der Serie selbst an – zumindest, was Aspekte der ersten Folgen angeht. Während ich einige Elemente von Alien Earth spannend finde und potenziell mehr davon sehen will, gehen mir vor allem die kindlichen Charaktere bereits nach 3 Folgen komplett auf den Senkel.

Anzeige

Ich hoffe sehr, dass die interessanten Sci-Fi-Ideen der Serie in den kommenden Episoden noch etwas an Gewicht gewinnen und weiter ausgebaut werden, während die Protagonisten gerne etwas zurückgefahren werden können. Ansonsten schaue ich mir in Zukunft lieber wieder Werbung auf YouTube an – während Taskmaster laufen immerhin keine Werbeclips, die mir noch mehr Taskmaster andrehen wollen.