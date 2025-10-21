Disney-Blockbuster legt Bruchlandung hin – und alle haben es kommen sehen

Wann lernt Disney endlich aus seinen Fehlern?

Tron: Ares sollte einer der großen Blockbuster des Jahres werden, doch der Kinostart des Sci-Fi-Blockbusters ist verheerend verlaufen – Berichten zufolge steuert das Sequel auf einen dreistelligen Millionenverlust zu. Disney hat damit einen Mega-Flop zu verbuchen, der von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Disney-Blockbuster Tron: Ares enttäuscht im Kino

Wie die Website Deadline berichtet, hat die Produktion von Tron: Ares rund 220 Millionen US-Dollar gekostet – mit Marketing und anderen Fixkosten dürfte Disney für knapp 350 Millionen US-Dollar locker gemacht haben.

An den Kinokassen sieht es allerdings bereits nach dem Startwochenende zappenduster aus. Momentan sieht es nach den ersten Berechnungen so aus, als würde der Sci-Fi-Action-Kracher mit dem kontroversen Hauptdarsteller Jared Leto einen Verlust von rund 132 Millionen US-Dollar einfahren (Quelle: Deadline).

Die düsteren Prognosen dürften angesichts der mauen Kritiken niemanden verwundern, denn mit 53 Prozent positiver Kritikerwertungen auf Rotten Tomatoes hat der Blockbuster nicht gerade überzeugt (Quelle: RottenTomatoes).

Wer hat bei Tron: Ares grünes Licht gegeben, Disney? Die Entscheidung, einen dritten Tron-Film für teuer Geld zu produzieren, war von Beginn an eine Schnapsidee – denn wer sollte hier eigentlich das Zielpublikum sein? Sicher gibt es ein paar alte Fans, die an das Original vielleicht auf VHS-Kassette noch wohlig-warme Erinnerungen haben, aber wirklich relevant ist Tron darüber hinaus schon lange nicht mehr. Zwar konnte der Vorgänger Tron: Legacy einen bescheidenen Gewinn an den Kinokassen verzeichnen, aber auch hier war das Feedback von Kritikern und Publikum eher bescheiden. 15 Jahre später einen Nachfolger mit einem massiven Budget rauszukloppen, obwohl sich niemand mehr für die Sci-Fi-Reihe interessiert, war da schon grob fahrlässig. Diese Fortsetzung dann allerdings auch noch in der Hauptrolle mit Jared Leto zu besetzen, der seit Monaten privat sexueller Übergriffe beschuldigt wird und der auf professioneller Ebene zuletzt die filmischen Katastrophen Morbius, Suicide Squad und Die Geistervilla mitzuverantworten hatte? Da hat jemand bei Disney einfach ganz tief geschlafen – Tron: Ares sorgt jetzt für ein hartes Erwachen. Gregor Elsholz

