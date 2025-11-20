Disney+ erspart mir Kino-Enttäuschung: „Zum Glück hab ich keine 12 Euro dafür ausgegeben!“

Dieser Film hätte mich im Kino wohl massiv enttäuscht.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Bei Disney+ ist der Film „Die Hand an der Wiege“ erschienen – eine Neuauflage des Klassikers von 1992. Als Fan des Originals bin ich froh darüber, dass der Film das Kino übersprungen hat und direkt im Streaming-Abo gelandet ist. Denn besonders gut ist das Remake leider nicht.

„Die Hand an der Wiege“ im Stream Kinostart: 16.10.2025 Streaming-Start: 19.11.2025

Genre: Thriller

Filmlänge: 105 Min.

Neu auf Disney+: Die Hand an der Wiege

Wenn Maika Monroe bei einem Film mitmacht, dann ist mein Interesse sofort geweckt. Die junge Schauspielerin hat in den vergangenen Jahren ein gutes Händchen bei kleinen, unscheinbaren Horrorfilmen und Thrillern bewiesen, die sich dann als echte Perlen herausgestellt haben. Angefangen bei It Follows, über Significant Other und letztes Jahr Longlegs. Deshalb waren meine Erwartungen an „Die Hand an der Wiege“ (OT: The Hand That Rocks The Cradle) auch hoch.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film ansehen:

Leider haben die ersten Kritiken aus den USA die Vorfreude etwas im Keim erstickt. Dort schneidet das Remake nämlich mit einem Presse-Score von 43 Prozent Zustimmung ziemlich durchwachsen ab.

Ein flaches und unnötiges Remake, das seine Prämisse mit einer verworrenen Handlung und mageren Nervenkitzel verschwendet. „Die Hand an der Wiege“ wird nur durch Maika Monroes engagierte Darstellung ein wenig gerettet. (Quelle: Rotten Tomatoes

Autsch! Immerhin wird die Performance von Monroe gelobt. Trotzdem war da schon klar, dass die Neuauflage wohl nicht mit dem kultigen Original, um eine mysteriöse Nanny mithalten kann. Noch schlimmer fällt allerdings das User-Urteil aus – nur 27 Prozent aller Zuschauer bewerten den Film positiv.

Streaming hat auch seine guten Seiten

Und jetzt, wo ich den Film selbst gesehen habe, muss ich bedauerlicherweise sagen: Zum Glück hab ich keine 12 Euro dafür ausgegeben! In Zeiten, in denen ein Kinobesuch mit Anreise, Verpflegung und Co. schnell teuer werden kann, bin ich doch heilfroh darüber, dass solche Filme direkt im Streaming-Abo erscheinen.

Denn auch wenn „Die Hand an der Wiege“ kein Totalausfall ist, so hätte ich mich im Kino wohl doch etwas mehr geärgert. So bin ich zwar enttäuscht, aber zumindest habe ich den Film gefühlt gratis gesehen.