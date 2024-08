Disney+ ist nicht zu stoppen: Neuer Blockbuster dominiert Streaming-Charts

Vor Kurzem noch im Kino und jetzt schon bei Disney+: Der neueste Planet-der-Affen-Film hat sich innerhalb weniger Tage zum beliebtesten Film in den deutschen Streaming-Charts entwickelt.

Planet der Affen: New Kingdom erobert die Charts

In den deutschen Streaming-Charts hat es einen Machtwechsel gegeben. Seit geraumer Zeit stand der Amazon-Prime-Film The Ministry of Ungentlemanly Warfare ganz oben an der Spitze. Mehr dazu in diesem Artikel:

Das hat sich mit dem Release von Planet der Affen: New Kingdom am 2. August 2024 geändert (Quelle: JustWatch).

Der Blockbuster war erst Anfang Mai im Kino gestartet und ist nun im Stream bei Disney+ verfügbar.

Kunden des Anbieters können also ohne zusätzliche Kosten direkt reinschauen, während der Film auf Amazon Prime Video zum Beispiel stolze 13,99 Euro kostet.

Planet der Affen: New Kingdom - Einschließlich Bonus-X-Ray Viele Jahrzehnte nach Caesars Herrschaft begibt sich ein junger Affe auf die Suche nach seinen von einem tyrannischen Affenanführer entführten Stammesmitgliedern. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.08.2024 10:40 Uhr

Worum geht es in Planet der Affen: New Kingdom?

Der inzwischen 10. Film der beliebten Reihe greift zwar auf die Geschehnisse der letzten drei Filme zurück, also Prevolution (2011), Revolution (2014) und Survival (2017), erzählt aber eine ganze neue Geschichte. Große Vorkenntnisse sind also nicht zwangsläufig notwendig.

Falls ihr trotzdem tiefer in die Reihe eintauchen wollt, die bereits 1968 ihren Lauf nahm, so werdet ihr ebenfalls auf Disney+ fündig. Der Streaming-Anbieter hat alle 10 Filme im Programm.

Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes würden jedenfalls 80 Prozent aller Kritiker Planet der Affen: New Kingdom weiterempfehlen. Und auch die User-Wertung fällt mit 78 Prozent Zustimmung sehr positiv aus (Quelle: Rotten Tomatoes).

Filmkritiker Kyle Smith vom Wall Street Journal schreibt: